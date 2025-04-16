Латвия призвала граждан отказаться от поездок в Беларусь на Пасху

Стремление Риги отгородиться от Беларуси уже переходит границы здравого смысла. Так, Служба национальной безопасности обратилась к жителям республики с настоятельной рекомендацией не посещать нашу страну во время пасхальных праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Звучит абсурдно, но обосновали это тем, что по ту сторону границы латвийцев якобы могут завербовать белорусские спецслужбы. При этом было особо отмечено, что агенты КГБ якобы могут применить «агрессивные и незаконные методы», чтобы заставить сотрудничать с ними.

Если отказаться от посещения Беларуси латвийцы не могут, им советуют не брать с собой компьютеры, так как из них могут извлечь всю информацию и заразить шпионскими приложениями. Также граждан предостерегают от общения с представителями пограничных служб и милиции.

Власти продолжают следовать тактике запугивания населения, придумывая все более неправдоподобные истории. Впрочем, латвийцы уже давно не верят этим сказкам. За 3 года действия безвиза нашу страну посетили более 260 тысяч граждан Латвии.