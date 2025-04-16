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Латвия призвала граждан отказаться от поездок в Беларусь на Пасху

16 апреля 2025 10:54
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Стремление Риги отгородиться от Беларуси уже переходит границы здравого смысла. Так, Служба национальной безопасности обратилась к жителям республики с настоятельной рекомендацией не посещать нашу страну во время пасхальных праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвия призвала граждан отказаться от поездок в Беларусь на Пасху-2

Звучит абсурдно, но обосновали это тем, что по ту сторону границы латвийцев якобы могут завербовать белорусские спецслужбы. При этом было особо отмечено, что агенты КГБ якобы могут применить «агрессивные и незаконные методы», чтобы заставить сотрудничать с ними. 

Если отказаться от посещения Беларуси латвийцы не могут, им советуют не брать с собой компьютеры, так как из них могут извлечь всю информацию и заразить шпионскими приложениями. Также граждан предостерегают от общения с представителями пограничных служб и милиции. 

Власти продолжают следовать тактике запугивания населения, придумывая все более неправдоподобные истории. Впрочем, латвийцы уже давно не верят этим сказкам. За 3 года действия безвиза нашу страну посетили более 260 тысяч граждан Латвии.

# Международная политика

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