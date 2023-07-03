«Все надеялись на новую жизнь». Ветеран в свой 100-летний юбилей вспоминает, какой была война

Новости Беларуси. Хорошая традиция – поздравлять в День Независимости тех, кто строил фундамент нашего суверенного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусы бесконечно благодарны всем тем, кто выстоял и победил, а также возродил страну из развалин и пепла. Тем более что повод сегодня оказался двойным: День Независимости совпал со 100-летним юбилеем труженицы тыла. Продолжит Глеб Прокофьев.

– Ой, спасибо.

– Тут и внукам, и правнукам, и вам что-то. Всем будет.

– Большое спасибо.

У Софии Степановны сегодня гости с самого утра. С подарками и цветами пришли поздравить труженицу тыла с вековым юбилеем. У минчанки двойной праздник. Надо сказать, что ее вклад в нашу Победу неоценим. Уроженка Минщины все годы лихолетья трудилась на военном заводе в Московской области.

София Тельпук, труженица тыла Великой Отечественной войны:

Делали все то, что необходимо было для самолетов. Если одним словом. Без этих деталей, без этих вещей ни один самолет бы не летал. Я писала сменные задания производственному мастеру, что он за смену должен сделать. Деталей таких-то столько-то, других – столько-то. Но это строжайшая была дисциплина.

На заводе работали не покладая рук. Смена могла длиться от 12 до 18 часов. Каждый день, без выходных. Несмотря на такой напряженный график, конечно же, следили за новостями с фронта. И терпеливо ждали долгожданную Победу.

София Тельпук:

Мы всегда радовались, когда были успехи наших войск, особенно когда Сталинградская эта битва была. Все так радовались. За Ленинград переживали всегда, очень переживали. А потом: «Победа, Победа». Я говорю «Как Победа?» И вдруг включили радио, и вдруг мы услышали… Ну, я, конечно, побежала скорее на завод. Весь завод, весь наш цех праздновал. Просто праздновали. Плясали, обнимались, целовались.

До 1946-го София Степановна проработала на заводе, а после вернулась на родину. Оказавшись в Минске, ужаснулась. От города практически ничего не осталось. Лишь отдельные здания. А в основном сплошные руины.

София Тельпук:

Минск – это было страшно. Одни руины, кругом руины. Руины, руины, руины. Больше ничего не было. Вот только, я называла эти здания, уцелели оперный театр, Дом правительства. Все силы были брошены на восстановление Минска. Все работали так же, как и на фронте работали. Все старались, чтобы скорее привести в порядок все. Все надеялись на новую жизнь.

Вернувшись в Минск, София Степановна здесь и осталась. Продолжала неустанно трудиться. За что не раз была награждена почетными медалями. А сегодня она надеется на новое поколение белорусов. Ведь кровавая история не должна повториться.

София Тельпук:

Чтобы молодежь больше знала о прошлом. Как это трудно было, Победа досталась всем людям, понимаете. И чтобы у молодых больше, знаете, чувствовался патриотизм. Чтобы они болели душой не за деньги, а за свою Родину.