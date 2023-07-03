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«Все надеялись на новую жизнь». Ветеран в свой 100-летний юбилей вспоминает, какой была война

03 июля 2023 17:30
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Новости Беларуси. Хорошая традиция – поздравлять в День Независимости тех, кто строил фундамент нашего суверенного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусы бесконечно благодарны всем тем, кто выстоял и победил, а также возродил страну из развалин и пепла. Тем более что повод сегодня оказался двойным: День Независимости совпал со 100-летним юбилеем труженицы тыла.

Продолжит Глеб Прокофьев.

«Все надеялись на новую жизнь». Ветеран в свой 100-летний юбилей вспоминает, какой была война-1

– Ой, спасибо.
– Тут и внукам, и правнукам, и вам что-то. Всем будет.
– Большое спасибо.

«Все надеялись на новую жизнь». Ветеран в свой 100-летний юбилей вспоминает, какой была война-4

У Софии Степановны сегодня гости с самого утра. С подарками и цветами пришли поздравить труженицу тыла с вековым юбилеем. У минчанки двойной праздник. Надо сказать, что ее вклад в нашу Победу неоценим. Уроженка Минщины все годы лихолетья трудилась на военном заводе в Московской области.

«Все надеялись на новую жизнь». Ветеран в свой 100-летний юбилей вспоминает, какой была война-7

София Тельпук, труженица тыла Великой Отечественной войны:
Делали все то, что необходимо было для самолетов. Если одним словом. Без этих деталей, без этих вещей ни один самолет бы не летал. Я писала сменные задания производственному мастеру, что он за смену должен сделать. Деталей таких-то столько-то, других – столько-то. Но это строжайшая была дисциплина.

«Все надеялись на новую жизнь». Ветеран в свой 100-летний юбилей вспоминает, какой была война-10

На заводе работали не покладая рук. Смена могла длиться от 12 до 18 часов. Каждый день, без выходных. Несмотря на такой напряженный график, конечно же, следили за новостями с фронта. И терпеливо ждали долгожданную Победу.

«Все надеялись на новую жизнь». Ветеран в свой 100-летний юбилей вспоминает, какой была война-13

София Тельпук:
Мы всегда радовались, когда были успехи наших войск, особенно когда Сталинградская эта битва была. Все так радовались. За Ленинград переживали всегда, очень переживали. А потом: «Победа, Победа». Я говорю «Как Победа?» И вдруг включили радио, и вдруг мы услышали… Ну, я, конечно, побежала скорее на завод. Весь завод, весь наш цех праздновал. Просто праздновали. Плясали, обнимались, целовались.

«Все надеялись на новую жизнь». Ветеран в свой 100-летний юбилей вспоминает, какой была война-16

До 1946-го София Степановна проработала на заводе, а после вернулась на родину. Оказавшись в Минске, ужаснулась. От города практически ничего не осталось. Лишь отдельные здания. А в основном сплошные руины.

«Все надеялись на новую жизнь». Ветеран в свой 100-летний юбилей вспоминает, какой была война-19

София Тельпук:
Минск – это было страшно. Одни руины, кругом руины. Руины, руины, руины. Больше ничего не было. Вот только, я называла эти здания, уцелели оперный театр, Дом правительства. Все силы были брошены на восстановление Минска. Все работали так же, как и на фронте работали. Все старались, чтобы скорее привести в порядок все. Все надеялись на новую жизнь.

«Все надеялись на новую жизнь». Ветеран в свой 100-летний юбилей вспоминает, какой была война-22

Вернувшись в Минск, София Степановна здесь и осталась. Продолжала неустанно трудиться. За что не раз была награждена почетными медалями. А сегодня она надеется на новое поколение белорусов. Ведь кровавая история не должна повториться.

«Все надеялись на новую жизнь». Ветеран в свой 100-летний юбилей вспоминает, какой была война-25

София Тельпук:
Чтобы молодежь больше знала о прошлом. Как это трудно было, Победа досталась всем людям, понимаете. И чтобы у молодых больше, знаете, чувствовался патриотизм. Чтобы они болели душой не за деньги, а за свою Родину.

«Все надеялись на новую жизнь». Ветеран в свой 100-летний юбилей вспоминает, какой была война-28

В Беларуси живых свидетелей Великой Отечественной остается все меньше и меньше. Но, продолжая жить, они несут важную и очень нужную миссию: для нынешнего поколения они остаются красноречивым примером несгибаемой стойкости и истинного героизма.

# Великая Отечественная война # общество # Глеб Прокофьев # Фотофакт

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