Лукашенко: во времена пандемии врачам доплачивали, забирать выплаты у них после – неприлично

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как известно, совсем недавно мною было принято решение о повышении заработной платы в бюджетных организациях. К примеру, как часто говорим, врачи, учителя, госслужащие, военнослужащие. Все те, кто имеет отношение к бюджету. Несмотря на определенные проблемы, мы изыскали возможности для того, чтобы поддержать этих людей. Во времена так называемой пандемии мы врачам доплачивали, серьезные «ковидные» выплачивали. Жизнь есть жизнь, так сложилось, что забирать их у врачей как-то после этой пандемии было неприлично. Естественно, посмотрели: и учителя, преподаватели – тоже же люди не чужие. Тоже такие же бюджетники, как и другие. Поэтому, откровенно говоря, пришлось подтягивать заработную плату с целью балансировки. Сегодняшняя тема – денежное довольствие военнослужащих. Спецподразделений, спецслужб, в частности Комитета госбезопасности. И вот обязательно, почему я собрал вас, чтобы мы здесь не разбалансировали систему. Она уже сложилась, определенная система в силовых структурах. Есть определенный баланс, есть какое-то равновесие. И, поднимая заработную плату одной категории, мы не должны разрушить это равновесие и не нарушить баланс. Я думаю, что мы придем к определенному мнению, и в связи с этим будут приняты соответствующие решения.