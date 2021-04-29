Владимир Андрейченко: общественный мир и порядок будут и далее лежать в основе доверия народа власти

Новости Беларуси. Самостоятельный внешнеполитический курс Беларуси, нацеленность на созидательный труд и сотрудничество многих не устраивает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом говорили во время видеоконференции «Роль парламентариев в укреплении международного мира и доверия». Участие приняли в онлайн-встрече главы парламентов СНГ, Китая, Японии, Индии и Турции. Своим мнением о ситуации в нашей стране поделился председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы наблюдаем резкий рост геополитического и геоэкономического противостояния. Разрушается система международных отношений. Применение санкций стало привычным инструментом политического давления, а двойные стандарты – элементом широкомасштабной информационной войны. Испытание на прочность прошла и Беларусь. Мы не допустили и никогда не допустим разгула экстремизма, вражды и ненависти на белорусской земле. Общественный мир и порядок, социальная направленность белорусской государственности будут и далее лежать в основе доверия народа власти.