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Владимир Андрейченко: общественный мир и порядок будут и далее лежать в основе доверия народа власти

29 апреля 2021 06:52
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Новости Беларуси. Самостоятельный внешнеполитический курс Беларуси, нацеленность на созидательный труд и сотрудничество многих не устраивает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Андрейченко: общественный мир и порядок будут и далее лежать в основе доверия народа власти-1

Об этом говорили во время видеоконференции «Роль парламентариев в укреплении международного мира и доверия». Участие приняли в онлайн-встрече главы парламентов СНГ, Китая, Японии, Индии и Турции. Своим мнением о ситуации в нашей стране поделился председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко.

Владимир Андрейченко: общественный мир и порядок будут и далее лежать в основе доверия народа власти-4

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы наблюдаем резкий рост геополитического и геоэкономического противостояния. Разрушается система международных отношений. Применение санкций стало привычным инструментом политического давления, а двойные стандарты – элементом широкомасштабной информационной войны. Испытание на прочность прошла и Беларусь. Мы не допустили и никогда не допустим разгула экстремизма, вражды и ненависти на белорусской земле. Общественный мир и порядок, социальная направленность белорусской государственности будут и далее лежать в основе доверия народа власти.

Владимир Андрейченко: общественный мир и порядок будут и далее лежать в основе доверия народа власти-7

Кроме того, Владимир Андрейченко отметил, что дальнейшее продвижение по пути конфронтации и нагнетания международной напряженности – это тупиковый путь. Необходимы незамедлительные согласованные действия мирового сообщества, всех здравомыслящих политиков, гражданского общества по изменению существующего вектора мировой политики.

# Парламент Беларуси # общество # Владимир Андрейченко # Фотофакт

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