«Все интересные нормативы». Сбор водолазов ВС РБ проходит в Могилёве

По итогам испытаний участникам присваивается либо подтверждается классность и квалификация. Нормативы трудоемкие. И навыки военных водолазов часто востребованы, причем в ситуациях, с которыми могут справиться только они.

Антон Ляпич, водолазный специалист командования сил спецопераций Вооруженных Сил Беларуси:

Все интересные нормативы, все приближенные к тем задачам, которые могу водолазы ожидать при выполнении его задач по предназначению. Это поиск предмета под водой, подготовка к его подъему. Если речь идет о взрывоопасном предмете, то это идентификация его, определение степени опасности данного предмета. Подготовка к подъему, остропка предмета, распиловка свай деревянных под водой. Тоже актуально, недавно парни выполняли эту задачу. Здесь в ходе сборов они тренируются это делать.