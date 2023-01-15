«Все интересные нормативы». Сбор водолазов ВС РБ проходит в Могилёве

Новости Беларуси. Это происходит обязательно зимой, причем тогда, когда водоем затянут льдом. Сбор водолазных подразделений Вооруженных Сил Беларуси проходит в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Это происходит обязательно зимой, причем тогда, когда водоем затянут льдом. Сбор водолазных подразделений Вооруженных Сил Беларуси проходит в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По итогам испытаний участникам присваивается либо подтверждается классность и квалификация. Нормативы трудоемкие. И навыки военных водолазов часто востребованы, причем в ситуациях, с которыми могут справиться только они.
Антон Ляпич, водолазный специалист командования сил спецопераций Вооруженных Сил Беларуси:
Все интересные нормативы, все приближенные к тем задачам, которые могу водолазы ожидать при выполнении его задач по предназначению. Это поиск предмета под водой, подготовка к его подъему. Если речь идет о взрывоопасном предмете, то это идентификация его, определение степени опасности данного предмета. Подготовка к подъему, остропка предмета, распиловка свай деревянных под водой. Тоже актуально, недавно парни выполняли эту задачу. Здесь в ходе сборов они тренируются это делать.
Экипировка водолаза – около 80 килограммов. Четверть этого веса – галоши со свинцовыми стельками и башмаками из латуни. Погружение под воду – задача сложная, не только физически, но и психологически.
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