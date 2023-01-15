Лукашенко поздравил Витебскую, Гомельскую, Минскую и Могилёвскую области с 85-летием

Новости Беларуси. До этого они были губерниями и не имели нынешних границ. 15 января 1938-го решением первой сессии Верховного Совета СССР в составе Белорусской Советской Социалистической Республики на карте появились 4 области: Витебская, Гомельская, Минская и Могилевская, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их жителей с 85-летием образования поздравил Президент. У каждой из областей свои особенности и каждой из них Александр Лукашенко адресовал нужные слова. Вот лишь несколько цитат: