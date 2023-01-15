Лукашенко поздравил Витебскую, Гомельскую, Минскую и Могилёвскую области с 85-летием
Новости Беларуси. До этого они были губерниями и не имели нынешних границ. 15 января 1938-го решением первой сессии Верховного Совета СССР в составе Белорусской Советской Социалистической Республики на карте появились 4 области: Витебская, Гомельская, Минская и Могилевская, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Их жителей с 85-летием образования поздравил Президент. У каждой из областей свои особенности и каждой из них Александр Лукашенко адресовал нужные слова. Вот лишь несколько цитат:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Витебская область – самый северный регион Беларуси – всегда славилась красотами природы, уникальными памятниками, ремеслами и мастерами, а еще доблестью и стойкостью жителей в годы лихолетья, как это было во время Великой Отечественной войны. На Витебщине хорошо знают цену победы, умеют хранить народную память, традиции и верность родной земле. Благодаря неустанному труду многих поколений развивается сельское хозяйство, осваиваются передовые технологии, строятся новейшие предприятия, модернизируются производства, создается современная социальная инфраструктура. Далеко за пределами Беларуси известен грандиозный праздник искусства «Славянский базар в Витебске», который, укрепляя дружбу между народами, каждый год собирает тысячи ярких талантов со всех уголков нашей планеты».
Александр Лукашенко:
В Гомельской области живут мастеровитые, трудолюбивые, мужественные люди, бесконечно преданные родине. Своим упорным созидательным трудом вы превратили некогда патриархальный сельский край в индустриальный регион с высокой культурой, развитой наукой, медициной и образованием. Вместе нам удалось возродить часть пострадавших от чернобыльской аварии земель и создать достойные условия для жизни людей. Гомельская область – крупнейшая в Беларуси по территории, здесь богатые природные и интеллектуальные ресурсы, добывается нефть и газ, производится целлюлоза, сельскохозяйственная техника, реализуются многие перспективные инвестиционные проекты. Есть чем гордиться и есть что предложить гостям».
Александр Лукашенко:
Минскую область называют сердцем Беларуси. Она обладает большим инвестиционным и производственным потенциалом для развития, прочно удерживая ведущие позиции в сельскохозяйственном производстве, успешно развивая промышленность и реализуя востребованные временем масштабные проекты, в числе которых индустриальный парк «Великий камень» и Белорусская национальная биотехнологическая корпорация. Многогранна культурная жизнь области. Край славится памятниками архитектуры, музеями и яркими фестивалями. Минщина подарила миру много известных людей, среди которых светочи белорусской литературы, народные песняры Янка Купала и Якуб Колас.
Александр Лукашенко:
История белорусского Приднепровья буквально соткана из множества трудовых достижений и ратных побед, добытых доблестью и мужеством наших предков. Сегодня во всех сферах производства и общественной жизни Могилевщины созданы необходимые условия для устойчивого развития экономики, повышения благосостояния и качества жизни людей. В области сосредоточены основные объемы белорусского производства химических волокон, автомобильных шин, лифтов, цемента, поступательно развиваются животноводство и рыбоводство. Организации региона успешно перестраиваются под новые требования, продиктованные временем. Значимым достижением прошедшего года стало преодоление тружениками села миллионного рубежа по валовому сбору зерна».
Александр Лукашенко пожелал жителям областей крепкого здоровья, мира и благополучия.
Подписывайтесь на нас в Telegram!