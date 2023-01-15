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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 15 января из-за ветра

15 января 2023 09:00
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Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности из-за порывистого ветра объявлен на 15 января в Беларуси. По северу страны ожидается его усиление до 20 метров в секунду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 15 января из-за ветра-1

А вот дождь и мокрый снег прогнозируются только по западной части. Дневная температура – от 0 до 6 градусов тепла. Это обусловит таяние снежного покрова. В результате не исключено подтопление отдельных участков от рек, а также талых вод, особенно в низинах. Это уже наблюдается в ряде районов Гомельской области.  

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# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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