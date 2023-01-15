В 2022 году белорусский экспорт достиг рекордных показателей на российском рынке

Рекордные показатели белорусского экспорта на российском рынке. Окончательные итоги 2022 года еще не названы, но по прогнозам темп роста поставок в абсолютных цифрах превысит 166 % к уровню 2021-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это результат усилий, предпринимаемых на разных уровнях. Курс на интеграцию, выбранный Минском и Москвой, обеспечивает Беларуси экономические дивиденды. Несмотря на давление извне, есть все предпосылки для оптимистичных прогнозов и на нынешний год. Только наша промышленность рассчитывает нарастить экспорт на 5 %.