Раздел имущества при разводе. Юрист рассказывает, что не является совместно нажитым
Когда семейная жизнь дает трещину, и супруги решают расстаться, перед бывшими влюбленными встает важнейший вопрос – жилищный. Как же не пропасть за мужем, когда развод неизбежен?
Александр Костюкевич, юрист:
Если имущественное положение супругов разное: кто-то очень богатый, кто-то не очень богатый, то юристы и адвокат рекомендуют: перед заключением либо в период нахождения в браке заключить брачный договор, который удостоверяется у нотариусов. При разводе суд будет рассматривать и делить имущество, если даже возникнут споры, с учетом положений, которые будут в брачном договоре, и уже доли не будут поровну.
При отсутствии брачного договора вопрос о разделе имущества решается в судебном порядке. Все, что семейная пара нажила вместе, признается по закону совместным.
Александр Костюкевич:
Совместно нажитым имуществом по общему правилу является то имущество, которое супруги в момент заключения брака и в период нахождения в браке приобрели на совместно нажитые средства, независимо от того, на кого оно будет оформлено, и доли подразумеваются разными, если нет брачного договора либо иного соглашения.
Бывает и так, что поделить имущество невозможно. Например, когда собственность принадлежит только одному из супругов.
Александр Костюкевич:
Не является совместно нажитым имуществом и не подлежит разделу, если имущество было приобретено супругами до вступления в брак, если оно получено ими в дар либо по завещанию, по наследству, по закону. А также если это имущество, которое нами получено в дар или по наследству, мы используем, извлекается какой-то доход из него, тоже не является совместно нажитым. И если это имущество продаем в последующем. Мы продали дом, купили квартиру за эти денежные средства, оно также не будет являться совместно нажитым, даже если это будет в период брака. Главное, чтобы были доказательства, что есть у нас договор купли-продажи дома, договор купли-продажи квартиры, чтобы цена соответствовала. В таком случае такое имущество не будет делиться.
Есть свои нюансы и при разделе некогда счастливого семейного гнездышка – квартиры или частного дома, где супруги проживали вместе.
Александр Костюкевич:
Бывают случаи, когда у одного из супругов, если брак был заключен давно, есть какая-то маленькая доля, например, 2-3 %. Часто возникает вопрос: можно ли себе переписать и забрать фактически с выплатой компенсации эту долю в жилом помещении. Такая возможность предусмотрена. Можно обратиться в суд, но главное условие – у бывшего супруга, у которого хотим забрать свою долю с выплатой компенсации, не должно быть существенной заинтересованности в этом жилом помещении.
Если у нас квартира принадлежит супругу, которая ему была подарена либо построена до вступления в брак, супруг, который вложил какие-то свои средства, которые значительно увеличили стоимость этого жилья, там был капитальный дорогостоящий ремонт, имеет право обратиться о признании этого жилого помещения совместной собственностью. Либо имеет право на компенсацию.