Раздел имущества при разводе. Юрист рассказывает, что не является совместно нажитым

Когда семейная жизнь дает трещину, и супруги решают расстаться, перед бывшими влюбленными встает важнейший вопрос – жилищный. Как же не пропасть за мужем, когда развод неизбежен? Александр Костюкевич, юрист:

Если имущественное положение супругов разное: кто-то очень богатый, кто-то не очень богатый, то юристы и адвокат рекомендуют: перед заключением либо в период нахождения в браке заключить брачный договор, который удостоверяется у нотариусов. При разводе суд будет рассматривать и делить имущество, если даже возникнут споры, с учетом положений, которые будут в брачном договоре, и уже доли не будут поровну.

При отсутствии брачного договора вопрос о разделе имущества решается в судебном порядке. Все, что семейная пара нажила вместе, признается по закону совместным. Александр Костюкевич:

Совместно нажитым имуществом по общему правилу является то имущество, которое супруги в момент заключения брака и в период нахождения в браке приобрели на совместно нажитые средства, независимо от того, на кого оно будет оформлено, и доли подразумеваются разными, если нет брачного договора либо иного соглашения.

Бывает и так, что поделить имущество невозможно. Например, когда собственность принадлежит только одному из супругов. Александр Костюкевич:

Не является совместно нажитым имуществом и не подлежит разделу, если имущество было приобретено супругами до вступления в брак, если оно получено ими в дар либо по завещанию, по наследству, по закону. А также если это имущество, которое нами получено в дар или по наследству, мы используем, извлекается какой-то доход из него, тоже не является совместно нажитым. И если это имущество продаем в последующем. Мы продали дом, купили квартиру за эти денежные средства, оно также не будет являться совместно нажитым, даже если это будет в период брака. Главное, чтобы были доказательства, что есть у нас договор купли-продажи дома, договор купли-продажи квартиры, чтобы цена соответствовала. В таком случае такое имущество не будет делиться.