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«Все члены семьи находятся в реанимации». Зафиксирован первый случай отравления грибами

10 августа 2022 10:19
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Новости Беларуси. Первые случаи отравления грибами появились в Беларуси. В Минске в реанимацию попала семья. Среди пострадавших двое детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Все члены семьи находятся в реанимации». Зафиксирован первый случай отравления грибами-1

В ходе проверки следователей выяснилось, что грибы были собраны в лесопарке в микрорайоне Сухарево главой семьи. Мужчина решил, что это зеленушки, и собрал целый пакет. Этим же вечером их приготовили.

«Все члены семьи находятся в реанимации». Зафиксирован первый случай отравления грибами-4

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по городу Минску:
В настоящий момент все члены семьи находятся в реанимации. Как оказалось, собранные грибы – это бледная поганка. Следственный комитет призывает: не собирайте грибы, которые вызывают у вас сомнения, не употребляйте в пищу незнакомые грибы или растения.

Специалисты напоминают, что у грибов есть опасные двойники. Чтобы избежать отравления, не стоит покупать дары леса у сомнительных продавцов, например, в точках несанкционированных продаж и вдоль трасс.

# Отравления # общество # Екатерина Гарлинская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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