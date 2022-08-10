«Все члены семьи находятся в реанимации». Зафиксирован первый случай отравления грибами

Новости Беларуси. Первые случаи отравления грибами появились в Беларуси. В Минске в реанимацию попала семья. Среди пострадавших двое детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе проверки следователей выяснилось, что грибы были собраны в лесопарке в микрорайоне Сухарево главой семьи. Мужчина решил, что это зеленушки, и собрал целый пакет. Этим же вечером их приготовили.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по городу Минску:

В настоящий момент все члены семьи находятся в реанимации. Как оказалось, собранные грибы – это бледная поганка. Следственный комитет призывает: не собирайте грибы, которые вызывают у вас сомнения, не употребляйте в пищу незнакомые грибы или растения.

Специалисты напоминают, что у грибов есть опасные двойники. Чтобы избежать отравления, не стоит покупать дары леса у сомнительных продавцов, например, в точках несанкционированных продаж и вдоль трасс.