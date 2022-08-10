Начиналось всё с радиолы. Как в белорусском музее узнают историю своего края?

Новости Беларуси. «История деревни в вещах». Небольшую музейную экспозицию собрали жители агрогородка Заостровечье Клецкого района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Идейным вдохновителем выставки выступила заведующая местной библиотекой. Именно с ее небольшой радиолы начались поиски старинных и редких предметов. Идею поддержали абсолютно все жители агрогородка. Сейчас экспозиция насчитывает более 100 предметов. На выставке представлены вещи, которые раньше были в каждом доме. Есть и редкие экземпляры.

Наталья Чиркун, заведующая Заостровечской сельской библиотекой:

З дзецьмі праводзяцца мерапрыемствы, бібліятэчныя ўрокі, пошукавай дзейнасцю займаемся. А дарослыя, асабліва тыя, хто прыязджае з гарадоў, не было яшчэ такога чалавека, які б не прыйшоў у бібліятэку за кнігай і не зацікавіўся кутком. Людзі, здаецца, бачылі гэта усё, але не ведаюць, як яно прымянялася, для чаго яно было.

Экспозицию планируют пополнять. Организатор проекта Наталья Чиркун рассчитывает, что так каждый сможет больше узнать об истории наших сел и деревень.