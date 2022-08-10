Елфимов о Пелоси: «Нэнси всё ещё пытается бодриться, выдавать желаемое за действительное»

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните? Я приношу хорошие новости. Вот очередная. Глядя нынче на Нэнси Пелоси, трудно поверить, что она когда-то была секс-бомбой. Между тем в молодости эта италоамериканка была, как говорят мужчины, очень даже ничего. Сейчас же ей стукнуло 82, и время, конечно, взяло свое, в том числе и от нее. Нэнси все еще пытается бодриться, выдавать желаемое за действительное. Она прошла через целый конвейер косметических подтяжек, она носит яркие одноцветные костюмы, подражая попугаям в тропическом лесу, а также дорогущие парики и лабутэны.

Как Пелоси спровоцировала тайваньский кризис и чем это грозит США – читать здесь.

В глаза она закапывает искусственный блеск, но от природы все равно не скроешься. То, что увяло, уже не сияет. И сиять не будет, так что из прежнего словосочетания «секс» пришлось выкинуть окончательно. Кто ж на нее теперь позарится! И в сухом остатке обнаружилось только одно – бомба.