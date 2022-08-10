«Буду ждать час или полтора, хотя у меня операция на пару минут». Почему в ГАИ такие большие очереди?

С сентября можно будет сдать на права на машине с автоматической коробкой передач. Это предусматривает новый закон о дорожном движении. Во-первых, технологии не стоят на месте. Во-вторых, более 65 % авто на наших дорогах с коробкой автомат. А еще автошколы не будут согласовывать с ГАИ маршруты для обучения. Как же из умного курсанта превратиться в уверенного водителя и почему пробки под кабинетами врачей и ГАИ больше, чем на дорогах? Об этом рассказали в программе « Большой город ».

Кристина Сущеня, СТВ:

Люди жалуются на очереди при замене водительских прав. Я сама с этим столкнулась год назад. Поэтому наша съемочная группа отправилась в один из отделов ГАИ. Предлагаю посмотреть, какая ситуация там.

Меня больше удивляет другое. Я живу в Стиклево. Около Стиклево есть такой же пункт оформления, но я не могу оформиться, потому что я из области, а там только для Минска. Приходится ехать сюда, тратить полчаса, искать парковку. Мне всего лишь нужно продлить хранение номеров, но я здесь буду ждать, наверное, час или полтора, хотя у меня операция на пару минут буквально.

– Мы вчера были здесь. Не успели. Сказали сегодня приезжать. Надеюсь, что сегодня успеем.

– А сегодня давно приехали?

– В восемь утра. В регистрационном отделе ГАИ города восемь окошек, где принимают документы, а здесь два.

Договор купли-продажи. Стояли в очереди, наверное, где-то минут 20, а потом взяли талон. Надо было сразу талон взять. Получилось, что мы оказались 85-е. Илона Волынец, СТВ:

В чем проблема? Человек оказался 85-м. Кристина Сущеня:

Это, кстати, хороший расклад. Я была не 85-я.

Денис Ливанович, заместитель начальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Здесь вопросы все-таки не экзаменационной деятельности и обмена водительского удостоверения. Люди говорят про регистрационные действия с транспортными средствами. Илона Волынец:

Неважно. Кристина Сущеня:

Очередь все равно есть. Денис Ливанович:

Они приводят пример, что в ГАИ города восемь окошек, а здесь два. То есть они говорят про ГАИ Минской области.