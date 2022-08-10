«Буду ждать час или полтора, хотя у меня операция на пару минут». Почему в ГАИ такие большие очереди?
С сентября можно будет сдать на права на машине с автоматической коробкой передач. Это предусматривает новый закон о дорожном движении. Во-первых, технологии не стоят на месте. Во-вторых, более 65 % авто на наших дорогах с коробкой автомат. А еще автошколы не будут согласовывать с ГАИ маршруты для обучения. Как же из умного курсанта превратиться в уверенного водителя и почему пробки под кабинетами врачей и ГАИ больше, чем на дорогах? Об этом рассказали в программе «Большой город».
Кристина Сущеня, СТВ:
Люди жалуются на очереди при замене водительских прав. Я сама с этим столкнулась год назад. Поэтому наша съемочная группа отправилась в один из отделов ГАИ. Предлагаю посмотреть, какая ситуация там.
Меня больше удивляет другое. Я живу в Стиклево. Около Стиклево есть такой же пункт оформления, но я не могу оформиться, потому что я из области, а там только для Минска. Приходится ехать сюда, тратить полчаса, искать парковку. Мне всего лишь нужно продлить хранение номеров, но я здесь буду ждать, наверное, час или полтора, хотя у меня операция на пару минут буквально.
– Мы вчера были здесь. Не успели. Сказали сегодня приезжать. Надеюсь, что сегодня успеем.
– А сегодня давно приехали?
– В восемь утра. В регистрационном отделе ГАИ города восемь окошек, где принимают документы, а здесь два.
Договор купли-продажи. Стояли в очереди, наверное, где-то минут 20, а потом взяли талон. Надо было сразу талон взять. Получилось, что мы оказались 85-е.
Илона Волынец, СТВ:
В чем проблема? Человек оказался 85-м.
Кристина Сущеня:
Это, кстати, хороший расклад. Я была не 85-я.
Денис Ливанович, заместитель начальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Здесь вопросы все-таки не экзаменационной деятельности и обмена водительского удостоверения. Люди говорят про регистрационные действия с транспортными средствами.
Илона Волынец:
Неважно.
Кристина Сущеня:
Очередь все равно есть.
Денис Ливанович:
Они приводят пример, что в ГАИ города восемь окошек, а здесь два. То есть они говорят про ГАИ Минской области.
Илона Волынец:
В Стиклево ситуация похожая. Там одно окошко работает. Я лично проверяла.
Денис Ливанович:
Но человек говорит: «Я не могу сделать это в пункте на Стиклево, потому что он в Минской области». В соответствии с положением о порядке выдачи водительского удостоверения гражданин имеет право в любом экзаменационном подразделении ГАИ Республики Беларусь обменять свое водительское удостоверение с истекшим сроком действия вне зависимости от того, где он прописан. Гражданин, которого ввели в заблуждение и если он не знает действующего законодательства, он не понимает, что может на Стиклево, даже если прописан в Минской области. И наоборот, гражданин, прописанный в Минске, может поменять водительское удостоверение в Пинске, Бресте, Стиклево или в Малиновке. В любом.
По очередям здесь аспект другой. Чуть более десяти лет назад мы начали выдавать водительские удостоверения нового образца, нового формата. Граждане массово пошли менять свои старые водительские удостоверения на нового образца, причем независимо от того, прошел у них срок действия предыдущего водительского удостоверения либо нет. Мы за половину текущего года выдали в три раза больше, чем за 2020 год. Какой наплыв!
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