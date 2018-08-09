Все билеты на матч раскуплены. Минское «Динамо» готовится ко встрече с питерским «Зенитом»

Новости Беларуси. Открываем выпуск с события, которое 9 августа вечером главное и для жизни столицы, и для футбольных болельщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск 9 августа окрасился в бело-голубые цвета! На стадионе «Динамо» через полчаса состоится матч в рамках самого престижного клубного турнира в мире. Так что сегодня у минского «Динамо» грозный российский соперник – питерский «Зенит».

Прошло совсем немного времени с момента открытия обновленной Арены, и можно сказать, что она полностью оправдывает звание главного легкоатлетического комплекса страны.

Беларусь теперь не только с современным футбольным стадионом, но и полным арсеналом для проведения международных топ-турниров. Напомню, что уже в следующем году на стадионе состоится открытие вторых Европейских игр. Но и до них мы увидим множество ярких спортивных поединков. Сегодня один из них. Все билеты на встречу раскуплены.

У стадиона «Динамо» сейчас находится наш корреспондент Ярослав Писаренко. У него есть все основания оценить атмосферу на арене. Ярослав, добрый вечер, говорят что это первая встреча «Динамо-Минск» и «Зенита» за последние 29 лет?

Ярослав Писаренко, СТВ:

Да, действительно. Очень давно жребий не сводил «Зенит» и любой другой белорусский клуб. Предматчевая атмосфера на стадионе «Динамо» потрясающая. Мне кажется болельщики, которые приехали из России привезли с собой это настроение. Этот матч очень долго ждали. «Зенит» в лишнем представлении не нуждается. Команда действительно топовая.