Владимир Перцов встретился с идеологическим активом Могилёвской области

Электоральная кампания – особый период для любого государства. Это своеобразный экзамен, испытание на стойкость и работоспособность для всех сфер, когда приходит время держать ответ за проделанную работу перед гражданами страны. Кроме того, ситуация обязывает быть начеку, ведь наши оппоненты не оставляют попыток вмешаться в наши внутренние дела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на атмосферу спокойствия, расслабляться идеологам и руководителям СМИ не стоит, подчеркнул заместитель главы Администрации Президента Владимир Перцов на встрече с идеологическим активом Могилевской области. Необходимо внимательно следить за тем, что предпринимают наши оппоненты, за новыми технологиями и тенденциями, которые используют западные средства массовой коммуникации по донесению своего контента, чтобы не допускать распространения фейков. Тем более, что методы их работы нам известны.

Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Все достаточно банально и построено на информационных и психологических спецоперациях. Каналы, которые доносят эту альтернативную лживую информацию, доступны каждому из граждан нашей страны и Могилевской области. В этих условиях спать нельзя. Нужно понимать, что мы работаем в разных средах, в том числе лицом к лицу – на встречах с нашими гражданами в рамках единого дня информирования, круглых столов, диалоговых площадок. В рамках «Марафона единства» мы пошли в те аудитории, где никогда раньше не встречались с людьми, – торговые центры, фудкорты, вокзалы.

Как бы не старались наши оппоненты, нам удается удерживать доминирующие позиции в формировании медиа ландшафта нашей страны. И как подчеркнул Владимир Перцов, главная задача – дойти до тех, кто не смотрит государственное телевидение и не читает государственных газет, чтобы донести достоверную информацию до всех белорусов.