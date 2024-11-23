Танец природы и человеческих чувств – пообщались с автором пластического спектакля «Маугли»

В тени густых джунглей, среди шороха листвы и таинственных звуков разворачивается уникальный пластический спектакль. Этот музыкальный проект погружает зрителя в мир, где природа и человеческие чувства переплетаются в гармоничном танце. На сцене оживают образы, знакомые с детства, однако переосмысленные через призму инклюзии.
Подробности проекта расскажет Павел Адамчиков, режиссер, сценарист, автор песен к спектаклю «Маугли». Доброе утро!
Юрий Царев, ведущий:
Доброе утро, Павел. Они называли тебя, благородный Каа, земляным червяком. Ох, эти бандар-логи. Спектакль «Маугли», писатель Киплинг и своеобразная постановка. Скажите, как пришла идея поставить этот спектакль?
Павел Адамчиков, режиссер, сценарист, автор песен к инклюзивному музыкальному спектаклю «Маугли»:
На самом деле, это достаточно такая киношная история, можно сказать. Мы до этого поставили новогодний спектакль «Бременские музыканты». Довольно неплохой спектакль, привлек интерес, и руководство мне поставило задачу: давай, развивать надо детские спектакли, с ребятами ставить. Я в это время убаюкивал своего полугодовалого сына. И думал про спектакль. А у нас ночник был прикрыт пеленкой. Я его, мурлыкая что-то под нос, укачиваю, и вдруг вижу – тигр. Изображение тигра на этой пеленке. Потом еще раз. И вдруг вот пришла в голову мысль: тигр, Шер-хан, Маугли. Вот Маугли мой, там тигра я вижу. А мелодия намурлыканная, а вроде и ничего получается. И так родилась песня «Волчица» (колыбельная), которую я потом и стихи написал, и сценарий написался буквально за два-три дня.
Подробности в видео.