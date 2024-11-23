Танец природы и человеческих чувств – пообщались с автором пластического спектакля «Маугли»

Павел Адамчиков, режиссер, сценарист, автор песен к инклюзивному музыкальному спектаклю «Маугли»:

На самом деле, это достаточно такая киношная история, можно сказать. Мы до этого поставили новогодний спектакль «Бременские музыканты». Довольно неплохой спектакль, привлек интерес, и руководство мне поставило задачу: давай, развивать надо детские спектакли, с ребятами ставить. Я в это время убаюкивал своего полугодовалого сына. И думал про спектакль. А у нас ночник был прикрыт пеленкой. Я его, мурлыкая что-то под нос, укачиваю, и вдруг вижу – тигр. Изображение тигра на этой пеленке. Потом еще раз. И вдруг вот пришла в голову мысль: тигр, Шер-хан, Маугли. Вот Маугли мой, там тигра я вижу. А мелодия намурлыканная, а вроде и ничего получается. И так родилась песня «Волчица» (колыбельная), которую я потом и стихи написал, и сценарий написался буквально за два-три дня.

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