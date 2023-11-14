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«Время стать заметным!» В Логойске ГАИ проверяет наличие фликеров

14 ноября 2023 14:12
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Новости Беларуси. Время стать заметным! Ряд профилактических мероприятий проводит Госавтоинспекция в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Так, в Логойске под особым контролем сотрудников ГАИ пожилые участники дорожного движения.

«Время стать заметным!» В Логойске ГАИ проверяет наличие фликеров-1

У них проверяют наличие фликеров. Помогают стражам дорог в работе волонтеры местного центра спецобслуживания. Пешеходам напоминают о безопасности и дарят световозвращающие элементы. Возможно, именно эти небольшие, но такие полезные подарки спасут кому-то жизнь и помогут предупредить ДТП.

«Время стать заметным!» В Логойске ГАИ проверяет наличие фликеров-4

Игорь Тишкевич, старший инспектор дорожно-патрульной службы отдела ГАИ Логойского РОВД:
Сегодня мы уделяем особое внимание обозначению пешеходов, велосипедистов светоотражающими элементами. Сейчас темнеет, сумерки, дорога мокрая, ухудшается видимость для водителей в свете фар – переход теряется. Светоотражающие элементы помогают заранее заметить и предотвратить наезд на пешехода.

Поздняя осень – период, когда количество ДТП из-за погодных условий увеличивается. И поэтому стоит быть особенно внимательными на дорогах. Только за осенний период в Минской области зарегистрировано 51 ДТП с уязвимыми участниками дорожного движения. В них 15 человека погибли и 39 получили травмы. 30 аварий произошло в темное время суток.

# ГАИ # общество # Игорь Тишкевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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