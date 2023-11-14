«Имеют и воспитательное значение». Почему в христианском календаре так много праздников?

Праздники, или свята по-белорусски, – это не просто выходной день или повод встретиться с близкими. Как культура и праздники влияют на нашу жизнь и ценности? Почему важно знать, беречь и любить свое? Об этом и не только поговорили с гостем.

Протоиерей Иоанн Задорожин, председатель Совета по культуре Минской епархии:

Белорусское слово «свята» хорошо выделяет смысл праздника. Это тот день, который выделен в особый день в кругу обычных дней. Праздники в этом смысле имеют воспитательное значение. Наш народ впитал в себя всю христианскую традицию, нам надо углубляться в познание своей традиции. Надо в современных формах показывать людям наши традиции. Хочу пожелать всем помнить, что душа требует духовной пищи. Мы постоянно ублажаем наше тело, но, к сожалению, забываем о душе. Если будет в нашем обществе больше добра и нравственности, оградит нас Господь от всех бед и потрясений.