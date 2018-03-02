«Время одного анализа занимает 40 минут». Комитет судебных экспертиз исследует свойства наркотиков на оборудовании мирового уровня

Новости Беларуси. Работать на упреждение – одна из главных задач комитета судебных экспертиз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты ведомства ведут постоянный мониторинг ситуации за рубежом. В случае выявления потенциально опасных препаратов контроль над ними устанавливают еще до появления их в нашей стране. Белорусские эксперты сегодня располагают оборудованием, с помощью которого есть возможность в кратчайшие сроки исследовать полный спектр наркотических веществ.

Андрей Никандров, заместитель начальника отдела исследования наркотиков Государственного комитета судебных экспертиз:

Данное аналитическое оборудование является самым современным и используется во многих ведущих аналитических лабораториях мира. Оно позволяет проводить исследования полного перечня подконтрольных на территории Республики Беларусь наркотиков. Время одного анализа занимает примерно 40 минут.

Всего в Беларуси установлено 19 таких приборов. Работа в центрах, располагающих подобным оборудованием, ведется круглосуточно.