План «Снежные заносы» ввели в Гомельской области из-за сильных снегопадов. ГАИ усилила контроль за дорожной ситуацией

Новости Беларуси. Зима, несмотря на приход календарной весны, отступать не планирует, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К сильным морозам минувшей ночью местами было до -20 градусов, добавился снег и ветер.
Новости Беларуси. Зима, несмотря на приход календарной весны, отступать не планирует, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К сильным морозам минувшей ночью местами было до -20 градусов, добавился снег и ветер.
Так, в Гомельской области из-за ухудшения погоды введен план «Снежные заносы». Напряженной остается ситуация на дорогах. Из-за метелей некоторые участки покрылись ледяными накатами, местами образовались снежные переметы. Водителям рекомендуют быть крайне осторожными.
Госавтоинспекция региона отслеживает ситуацию. При необходимости экипажи ГАИ готовы оказать помощь всем участникам дорожного движения.