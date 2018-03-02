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План «Снежные заносы» ввели в Гомельской области из-за сильных снегопадов. ГАИ усилила контроль за дорожной ситуацией

02 марта 2018 06:37
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Новости Беларуси. Зима, несмотря на приход календарной весны, отступать не планирует, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К сильным морозам минувшей ночью местами было до -20 градусов, добавился снег и ветер.

План «Снежные заносы» ввели в Гомельской области из-за сильных снегопадов. ГАИ усилила контроль за дорожной ситуацией-1

Так, в Гомельской области из-за ухудшения погоды введен план «Снежные заносы». Напряженной остается ситуация на дорогах. Из-за метелей некоторые участки покрылись ледяными накатами, местами образовались снежные переметы. Водителям рекомендуют быть крайне осторожными.

Госавтоинспекция региона отслеживает ситуацию. При необходимости экипажи ГАИ готовы оказать помощь всем участникам дорожного движения.

# общество # Фотофакт # ГАИ

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