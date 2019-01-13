Время для гаданий и колядок. Рассказываем о традициях Старого Нового года

Новости Беларуси. Ночью 13 января мы празднуем Старый Новый год – редкий исторический феномен, дополнительный праздник, который получился в результате смены летоисчисления, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Появился он в 1918 году после перехода царской России с юлианского календаря на григорианский, по которому в то время вся Европа жила уже несколько столетий.

А еще под занавес Старого Нового года хотим напомнить вам об удивительной и где-то волшебной традиции – колядовании.

В деревне Городец традиции чтут. Каким бы не был мороз, но собраться компанией и пойти с песнями по улице и домам – дело святое. Ведь самое время для колядования.

Юрий Прокопенко, корреспондент:

У этой традиции древние корни. Есть связь с европейскими Хэллоуином, маскарадом, шабашем. Самое главное здесь маска: колядовщик-мужчина обязан скрыть лицо. Ведь считалось, что ряженые колядовщики – это пришельцы из другого мира, души умерших предков. Которых, конечно же, нужно задобрить и угостить.

Роли расписаны заранее. Механизатор Дмитрий легко вживается в образ весёлого медведя, а библиотекарь Татьяна становится умной козочкой, которая, как считается, несёт достаток в дом.

Алла Васильевна не пугается. К колядовщикам привыкла с детства. Щедро одарить гостей тоже святое дело. Чем лучше угостишь, тем и пожелания быстрее исполняться. В деревне говорят – верная примета.

Напоследок обязательно погадать. Это задача ряженой цыганки.

Гадания на святки ещё одна традиция с глубины веков. Наши предки знали в этом толк. Например, девушки гадали на суженого. И способов десятки! До полуночи девушки наедались солёного и ни с кем не разговаривали. Как гадали наши предки на Коляды Тем временем колядовщики должны обойти каждый дом. Конечно, не за один день. Самое главное, что везде открывают, гостям рады.

У супругов Трубкиных калядное представление разворачивается прямо в доме. В центре внимания учёная коза, которая падает прямо навзничь. И ведь не поднимется, пока хозяева щедро не одарят.

Медведь тоже умный. А ещё артистичный. И как бабы хлеб он покажет, и как лентяй работает.

Даниил Юцов, житель агрогородка Городец:

Мне понравились гости. Особенно коза, как её кормили. А медведь он вот так ходил.

В этом доме отмечают и колядки, и Старый Новый год. Бабушка и дедушка даже подарки под ёлкой для внуков оставляют. А гостей зовут за праздничный стол. В щедрый вечер на нём обязательно должны быть не менее 12-ти блюд.

Светлана Трубкина, житель агрогородка Городец:

По традиции мы готовим на Старый Новый год колбасу, пальцем пиханая, сальца, курочку запекаем. Все смачна, багаты стол делаем.

Виталий Трубкин, житель агрогородка Городец:

Каждый год традиция, каждый год мы приглашаем гостей и приходят к нам колядовщики.

Светлана Стукалова, директор Городецкого сельского дома культуры:

У нас столько пожилых людей, старожилы, они привыкли к этому. Это важно передавать, чтобы наши внуки и дети знали.