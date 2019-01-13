Прямой эфир

Время для гаданий и колядок. Рассказываем о традициях Старого Нового года

13 января 2019 18:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ночью 13 января мы празднуем Старый Новый год – редкий исторический феномен, дополнительный праздник, который получился в результате смены летоисчисления, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Появился он в 1918 году после перехода царской России с юлианского календаря на григорианский, по которому в то время вся Европа жила уже несколько столетий.

Время для гаданий и колядок. Рассказываем о традициях Старого Нового года-1

А еще под занавес Старого Нового года хотим напомнить вам об удивительной и где-то волшебной традиции – колядовании. 

Время для гаданий и колядок. Рассказываем о традициях Старого Нового года-4

В деревне Городец традиции чтут. Каким бы не был мороз, но собраться компанией и пойти с песнями по улице и домам – дело святое. Ведь самое время для колядования.

Время для гаданий и колядок. Рассказываем о традициях Старого Нового года-7

Время для гаданий и колядок. Рассказываем о традициях Старого Нового года-9

Юрий Прокопенко, корреспондент:
У этой традиции древние корни. Есть связь с европейскими Хэллоуином, маскарадом, шабашем. Самое главное здесь маска: колядовщик-мужчина обязан скрыть лицо. Ведь считалось, что ряженые колядовщики – это пришельцы из другого мира, души умерших предков. Которых, конечно же, нужно задобрить и угостить.

Время для гаданий и колядок. Рассказываем о традициях Старого Нового года-12

Роли расписаны заранее. Механизатор Дмитрий легко вживается в образ весёлого медведя, а библиотекарь Татьяна становится умной козочкой, которая, как считается, несёт достаток в дом.

Время для гаданий и колядок. Рассказываем о традициях Старого Нового года-15

Алла Васильевна не пугается. К колядовщикам привыкла с детства.

Щедро одарить гостей тоже святое дело. Чем лучше угостишь, тем и пожелания быстрее исполняться. В деревне говорят – верная примета.

Время для гаданий и колядок. Рассказываем о традициях Старого Нового года-18

Напоследок обязательно погадать. Это задача ряженой цыганки.

Время для гаданий и колядок. Рассказываем о традициях Старого Нового года-21

Гадания на святки ещё одна традиция с глубины веков. Наши предки знали в этом толк. Например, девушки гадали на суженого. И способов десятки!

До полуночи девушки наедались солёного и ни с кем не разговаривали. Как гадали наши предки на Коляды

Тем временем колядовщики должны обойти каждый дом. Конечно, не за один день. Самое главное, что везде открывают, гостям рады.

Время для гаданий и колядок. Рассказываем о традициях Старого Нового года-24

У супругов Трубкиных калядное представление разворачивается прямо в доме. В центре внимания учёная коза, которая падает прямо навзничь. И ведь не поднимется, пока хозяева щедро не одарят.

Время для гаданий и колядок. Рассказываем о традициях Старого Нового года-27

Медведь тоже умный. А ещё артистичный. И как бабы хлеб он покажет, и как лентяй работает.

Время для гаданий и колядок. Рассказываем о традициях Старого Нового года-30

Даниил Юцов, житель агрогородка Городец:
Мне понравились гости. Особенно коза, как её кормили. А медведь он вот так ходил.

Время для гаданий и колядок. Рассказываем о традициях Старого Нового года-33

В этом доме отмечают и колядки, и Старый Новый год. Бабушка и дедушка даже подарки под ёлкой для внуков оставляют. А гостей зовут за праздничный стол. В щедрый вечер на нём обязательно должны быть не менее 12-ти блюд.

Время для гаданий и колядок. Рассказываем о традициях Старого Нового года-36

Светлана Трубкина, житель агрогородка Городец:
По традиции мы готовим на Старый Новый год колбасу, пальцем пиханая, сальца, курочку запекаем. Все смачна, багаты стол делаем.

Время для гаданий и колядок. Рассказываем о традициях Старого Нового года-39

Виталий Трубкин, житель агрогородка Городец:
Каждый год традиция, каждый год мы приглашаем гостей и приходят к нам колядовщики.

Время для гаданий и колядок. Рассказываем о традициях Старого Нового года-42

Светлана Стукалова, директор Городецкого сельского дома культуры:
У нас столько пожилых людей, старожилы, они привыкли к этому. Это важно передавать, чтобы наши внуки и дети знали.

Время для гаданий и колядок. Рассказываем о традициях Старого Нового года-45

Как говорят в народе, лишних праздников не бывает. И Старый Новый год, несмотря на несколько странное название, у белорусов прижился. Ведь ещё век тому назад именно в этот день наши предки как раз и отмечали Новый год. Тогда по юлианскому календарю. А историю белорусы чтить умеют. Так что с праздником!

# Праздники # общество # Алексей Друпов # Полина Куранович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Навести мосты. Почему ремонт путепроводов на МКАД стал необходимостью?
13 января 2019 17:26

Навести мосты. Почему ремонт путепроводов на МКАД стал необходимостью?

Как себя вести, чтобы стать мамой? В мире набирает популярность «женское» приложение FLO
13 января 2019 17:15

Как себя вести, чтобы стать мамой? В мире набирает популярность «женское» приложение FLO

Те, кто вдохновляют. Репортаж СТВ о лауреатах премии «За духовное возрождение»
13 января 2019 16:54

Те, кто вдохновляют. Репортаж СТВ о лауреатах премии «За духовное возрождение»