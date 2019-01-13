Те, кто вдохновляют. Репортаж СТВ о лауреатах премии «За духовное возрождение»

Новости Беларуси. Рождественская неделя в нашей стране отмечена еще одним важнейшим событием – вручением премии «За духовное возрождение», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Она присуждается ежегодно вот уже более 20 лет. По итогам 2018 года глава государства присудил четыре премии. Торжественная церемония награждения состоялась 9 января. В этот же день Александр Лукашенко вручил специальные премии деятелями культуры и искусства, а также премию «Белорусский спортивный Олимп».

Хочется сказать вот о чем: в мире, где балом правят материальные ценности, так важно находить возможность сказать спасибо тем, кто возрождает нас духовно. Через книгу, песню, картину, танец. Тем, кто делает нас лучше. Тогда хочется делать дело, а не просто зарабатывать деньги, хочется любить, а не искать выгоду в союзе. В общем, жить хочется. Умение сопереживать и никогда не оставаться в стороне от чужого горя, пожалуй, одно из самых белорусских качеств. Которое одинаково отличает наших людей и на политической арене, и в быту, как бы сложно ни было самим, добровольно берем на себя, казалось бы, не подъемную ношу проблем, чтобы если не решить окончательно, то хотя бы помочь тем, кому нужнее.

Солнечные платы, холлы с окнами в пол, неудивительно, что Антон второй корпус Белорусского детского хосписа называет именно так. Ведь совсем неважно лесная или солнечная поляна, главное, что здесь нет давящих серых больничных стен. Вместо них яркие игровые, свежий воздух, и мама. Ей тоже здесь помогают, дают передышку в бесконечной заботе сыне, который болен спинальной атрофией.

Елена Юшкевич, мама:

Антон идёт к детскому психологу. Они с ним разговаривают в игровой форме, даже какие-то песни там сочиняют, а я уже иду к взрослому психологу. Она даёт мне хорошие рекомендации.

19 лет назад Белорусский детский хоспис стал одним из первых подобных в Европе. Два года назад здесь появился новый корпус, на который собирали всем миром, и теперь полторы сотни добровольцев каждый день помогают 400 пациентам жить.





Анна Горчакова, директор Белорусского детского хосписа:

Мы работаем, как бы в партнерстве, в госструктурами, они хорошо справляются со стационарной помощью. Здесь есть и дневной стационар, а мы продолжаем работать на дому, мы выезжаем в регионы. И получилась такая холистическая помощь, прежде всего.





И конечно, как здесь без веры? Филологи и богословы, священно служители белорусской православной и католической церкви на протяжении четверти века фактически продолжали дело Франциска Скорины. Благодаря им Евангелие и «Новый завет» получили новое звучание на белорусском языке.

Пожалуйста, вот еще один наш, белорусский, жизненный принцип – быть терпеливыми и трудолюбивыми. Ежегодно тех, кто своим примером олицетворяет лучшие человеческие качества, бескорыстно помогает и вдохновляет каждого из нас быть лучше и добрее, самой благородной из госпремий награждает Президент. «Паняцце «духоўнае адраджэнне» – гэта гімн лёсу беларускага народа». Александр Лукашенко вручил награды и специальные премии Ни в одном, даже самом укромном уголке нашей Беларуси не остается незамеченным ни одно достойное дело.

Весновский интернат для 160 особенных детей стал настоящим домом надежды, а те, кто помогает ребятам стать на ноги при помощи новейшего реабилитационного оборудования и простой человеческой заботы, стали настоящими маяками в жизни с самыми добрыми сердцами.

Вячеслав Климович, директор «Весновского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психо-физического развития»:

Я считаю, что на данный момент дома-интернаты переполняются детьми, которые свободно могут жить в обществе. Государство оказывает очень большую опеку для этих детей, но они, исходя из нашей практики, могут самостоятельно жить, нормально находиться в обществе под опекой центров социального обслуживания.

Здесь заботятся о детях с тяжелыми диагнозами – умственная отсталость, ДЦП, синдром Дауна. И все же сотрудники каждому помогают найти себя в жизни вопреки всему.

Так, главным увлечением Александра Голдаева стало рисование, хоть и нет возможности держать кисть в руках, рожден без конечностей.

Александр Голдаев, воспитанник «Весновского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития»:

Наши педагоги, я их очень люблю. Спасибо им, что научили всё это делать.

Весновский дом-интернат для каждого из своих воспитанников, очень вероятно, станет той самой малой родиной, куда так приятно возвращаться.



Эту песню написал семейный творческий тандем – Юлия Быкова и Евгений Олейник. Они хорошо известны белорусскому слушателю хитами в своем исполнении и в репертуаре отечественных звезд. Но в первый из трех лет малой родины они покорили всех без исключения белорусов песнями, о том, что есть у каждого из нас, о том, что не купить и не отнять – так появился альбом «Куточак Беларуси».

Тех, кто вдохновляет нас, в тот вечер глава государства отметил спецпремиями.

На сцену поочередно поднимались лауреаты, виновники сегодняшнего торжества. Среди них – академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил.

Торжество белорусской духовности венчало трогательное исполнение песен лауреатов премии Юлии Быковой и Евгения Олейника. У микрофона – сама автор, а за роялем – младший сын главы государства Николай Лукашенко вместе со своим педагогом.