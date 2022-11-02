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Временный понтонный мост свяжет два берега Немана в Гродно

02 ноября 2022 08:59
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Новости Беларуси. Временный понтонный мост свяжет два берега Немана в Гродно. К наведению переправы приступили военные инженеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Временный понтонный мост свяжет два берега Немана в Гродно-1

Конструкция необходима для организации пешеходного движения на время реконструкции автомобильного моста. Работать военнослужащим приходится в непростых условиях. Глубина реки небольшая, а течение на середине довольно сильное, что осложняет процесс. Детали переправы собирают вручную на берегу, после чего их установят с помощью спецтехники.

Временный понтонный мост свяжет два берега Немана в Гродно-3

Сергей Колос, начальник инженерной службы Западного оперативного командования:
Из-за того, что глубина малая в данном створе, личный состав вручную все собирает вдоль берега. Силами дорожной организации была оказана помощь, выровнен берег, чтобы ленту моста можно было собрать вдоль берега. И в дальнейшем вручную, также с использованием лебедок, данная переправа будет выводиться в створ.

Временный понтонный мост свяжет два берега Немана в Гродно-5

Понтонный мост будет состоять из 13 речных звеньев, общая протяженность переправы – более 100 метров. Для удобства горожан на ней установят перила и фонари. Открыть движение для пешеходов планируют уже к концу недели.

# Мосты Беларуси # Новости Гродно и Гродненской области

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