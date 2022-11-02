Срок годности и срок хранения продуктов. В чём разница, объяснили медики

Многие привыкли покупать продукты с запасом. Узнаем, какие товары могут послужить дольше указанного производителями времени.

Мария Навицкая, врач-эндокринолог медицинского центра «Кравира»:

Товары с истекшим сроком годности уже не приспособлены для использования. Особенно если мы говорим про пищевую промышленность. Они не просто не полезны, как товары с истекшим сроком хранения, они уже вредны. То есть они могут нанести вред здоровью. Понятное дело, что кому-то они нанесут больше вреда, кому-то меньше. И понятное дело, если тот же слегка просроченный творожок скушает молодой здоровый человек, это будет одна история, но, если этот же просроченный творожок скушает маленький ребенок или пожилой человек, это будет совершенно другая история. В любом случае рисковать нельзя.

Светлана Чернушевич, диетолог:

Если это овощ, вроде кажется, он покрылся плесенью, можно срезать кусок испорченный и остальное кушать. На самом деле не стоит этого делать, потому что грибки проникают даже глубже, чем нам кажется зрительно. Стоит понимать и различать, что срок годности – это то время, в течение которого можно использовать продукт. Срок хранения – это срок, когда продукт будет оптимального качества.

Мария Навицкая:

Например, срок хранения и годности очень разнятся у хлебобулочной продукции. То есть хлеб свеженький – это срок хранения, а вот к концу дня, когда в пекарнях выкладывают подчерствевшую продукцию, срок хранения уже закончился. А вот срок годности еще не истек, то есть эту продукцию можно употреблять в пищу, она не вредна, в ней не размножились плесневые грибки. Но качество этой продукции, вкусоароматические свойства, органолептические свойства уже не те. Светлана Чернушевич:

Самые долгожители – это соль, сахар, уксус, бобовые и мед. Мед даже находили в пирамидах египетских. Он хранится очень долго, единственное – засахаривается. Но его можно употреблять в пищу – в выпечку, например. Что касается круп, они также они могут храниться больше, чем срок годности, если они хранятся правильно.

Также стоит обращать внимание на то, соблюдаются ли условия хранения продукта. Например, срок годности истек, а хлеб не испортился – его можно засушить и использовать в качестве сухарей. Также может быть продлена жизнь консервов разных видов, чая или кофе, картофеля. Мария Навицкая:

Мы постоянно сталкиваемся с какой-то нагрузкой – вирусной, бактериальной, грибковой. Это нормально. Вокруг нас постоянно существует континуум из микроорганизмов. Но эти микроорганизмы, во-первых, определенного качества, во-вторых, в определенном количестве. Та одинокая Escherichia coli, с которой мы все встречаемся в еде, невозможно создать стерильные условия – наш организм с ней прекрасно справится, но та же Escherichia coli, которая уже размножилась в благотворных условиях, даст пищевую инфекцию. То же самое касается и многих других бактерий.