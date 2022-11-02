В Беларуси завершается общественное обсуждение законопроектов о ВНС и Избирательном кодексе

Уже завтра, 3 ноября, к анализу поступивших предложений приступят эксперты. В обобщенном виде мнения граждан будут переданы для оценки в Палату представителей и Национальный центр законодательства и правовых исследований. К этому моменту от граждан поступило более полутора сотен предложений, касающихся конкретных норм, что говорит о большой юридической работе граждан. Направить свои замечания можно еще сегодня. Законопроекты размещены в специальных темах на Правовом форуме Беларуси.