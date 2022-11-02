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В Беларуси завершается общественное обсуждение законопроектов о ВНС и Избирательном кодексе

02 ноября 2022 08:05
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Новости Беларуси. В стране завершается общественное обсуждение законопроектов о Всебелорусском народном собрании и Избирательном кодексе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси завершается общественное обсуждение законопроектов о ВНС и Избирательном кодексе-1

Уже завтра, 3 ноября, к анализу поступивших предложений приступят эксперты. В обобщенном виде мнения граждан будут переданы для оценки в Палату представителей и Национальный центр законодательства и правовых исследований. К этому моменту от граждан поступило более полутора сотен предложений, касающихся конкретных норм, что говорит о большой юридической работе граждан. Направить свои замечания можно еще сегодня. Законопроекты размещены в специальных темах на Правовом форуме Беларуси.

# Закон # общество # Фотофакт

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