«Враг красивой фотографии – свет сверху». Рассказываем, как сделать эффектное фото для соцсетей

Каждая модница задавалась вопросом: как подобрать макияж, чтобы выглядеть на все сто на фото в Instagram? Корреспондент программы «Утро. Студия хорошего настроения» заручились поддержкой визажиста и разузнала все секреты «кошачьего» взгляда.
Каждая модница задавалась вопросом: как подобрать макияж, чтобы выглядеть на все сто на фото в Instagram? Корреспондент программы «Утро. Студия хорошего настроения» заручились поддержкой визажиста и разузнала все секреты «кошачьего» взгляда.
Как утверждают визажисты: правильно подобранный макияж и расстановка ярких акцентов творят настоящие чудеса.
Инна Леута, арт-директор, визажист:
Мы все живем в эпоху селфи, в эпоху красивых картинок – это Instagram, различные соцсети. Как же сделать красивое фото, чтобы быть круче, ярче? Все должно сочетаться. Должен быть очень гармоничный makeup. Макияж чуть поплотнее, чуть проработаннее, выразительнее, в гармонии с аксессуарами. Аксессуары должны сочетаться с оттенками макияжа, губной помадой и основным цветом в вашем гардеробе.
В нескончаемом потоке разнообразных фотографий сложно выделиться, но мы точно знаем, какие уловки зацепят внимание аудитории. Хорошее освещение, сногсшибательная укладка и харизма точно помогут стать настоящей «звездой» соцсетей.
Инна Леута:
Свет рисует форму. Это один из самых важных факторов для того, чтобы получить красивые фото для своих соцсетей. Враг красивого селфи, красивой фотографии – это свет сверху. Это самый нехороший свет. Он показывает все нюансы, недостатки овала нашего лица. Ищите красивые фоны. Старайтесь так, чтобы задний план был фактурным. Это всегда очень круто смотрится на фотографии. И когда вы фотографию немного отредактируете – усилите, например, контрастность или текстурность, всегда фон будет смотреться очень объемным и интересным. И он будет рисовать картинку.
Подобранные со вкусом украшения не только подчеркнут вашу индивидуальность, но и притянут восхищенные взгляды окружающих. В 2019 году модные показы взорвали массивные и яркие серьги, которые уже успели покорить сердца столичных девушек. Обилие камней, смелые оттенки и причудливые формы – тренд этого лета.
Мария Токарева, дизайнер украшений:
Если вы хотите, чтобы макияж на вас смотрелся гармонично, особенно в ярких, цветных сочетаниях, то, конечно же, серьги – это лучшие помощники. Я бы посоветовала подбирать серьги, если у вас натуральная гамма макияжа, под оттенок глаз или под помаду.
Необязательно выбирать броские модели. Будьте осторожны с этим. Что касается более контрастных моделей, то их, конечно, нужно уметь обыгрывать. И, естественно, профессиональные интаграмщицы этим очень успешно пользуются. Чем крупнее у вас черты лица, тем крупнее у вас должна быть модель.
Стилисты считают: не стоит бояться необычных образов. На пике популярности сейчас различные украшения с пернатыми, звериный принт, а также огромные сооружения из камней и крупного жемчуга. Смелые решения сделают ваши фото неотразимыми.