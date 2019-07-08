«Враг красивой фотографии – свет сверху». Рассказываем, как сделать эффектное фото для соцсетей

Инна Леута:

Свет рисует форму. Это один из самых важных факторов для того, чтобы получить красивые фото для своих соцсетей. Враг красивого селфи, красивой фотографии – это свет сверху. Это самый нехороший свет. Он показывает все нюансы, недостатки овала нашего лица. Ищите красивые фоны. Старайтесь так, чтобы задний план был фактурным. Это всегда очень круто смотрится на фотографии. И когда вы фотографию немного отредактируете – усилите, например, контрастность или текстурность, всегда фон будет смотреться очень объемным и интересным. И он будет рисовать картинку.