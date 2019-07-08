«Армейская жизнь изнутри». Патриотический лагерь спецназа в Минске принял 25 школьников-новобранцев

На ближайшие десять дней они сменят отчий дом на казарму и полностью вольются в армейский распорядок – их ждет строевая и огневая подготовка, прохождение полосы препятствий. Сегодня для ребят провели показательные выступления. Свое мастерство и навыки школьникам показали различные подразделения.

Тимур Мейшутович, учащийся 6 класса средней школы № 185 Минска: Здесь мы можем узнать много интересного, потому что у некоторых не получится пойти в армию, а здесь мы можем посмотреть все: как живут солдаты, сейчас посмотрели очень интересное представление.

Андрей Уткин, сотрудник Академии МВД Беларуси: Он давно уже хотел стать или военным, или пойти в МЧС. Он у меня занимается спортом, хочет себя проверить, как он сможет без родителей, в военном коллективе жить.

Андрей Дудкин, командир войсковой части 3214 МВД Беларуси:

Продумали программу: и войсковую составляющую, и для отдыха. Это будут занятия по различным предметам: и по огневой подготовке, будет физическая подготовка, рукопашный бой.

Кроме всего прочего, мы сделаем полевые выходы. У них будет выезд на стрельбища. Они ознакомятся с оружием, с техникой, поживут в расположении солдат, посмотрят, что такое армейская жизнь изнутри. Я думаю, что не все они, конечно, станут солдатами в свое время, но они защитниками будут.

Кроме занятий в войсковой части, особая юная бригада посетит мастер-класс от сотрудников ГАИ и спасателей. В конце смены новобранцы выступят с показательными боями для родителей и солдат.