Врачи в Беларуси получили право отказаться от проведения аборта

Новости Беларуси. У врачей появилось право отказаться от проведения аборта. Это одна из поправок, которую одобрили сенаторы, рассматривая закон «О здравоохранении». Кстати, сейчас в Беларуси в год проводится более пяти тысяч операций по искусственному прерыванию беременности. Число абортов поможет сократить и предабортное консультирование. Такое новшество на обязательной основе также планируют ввести.

Также в числе одобренных законопроект об амнистии. Накануне его приняли парламентарии нижней палаты. Второй шанс оступившимся было решено дать в связи с 70-летием освобождения Беларуси. Предполагается, что по амнистии будут освобождены более двух тысяч шестисот человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Мельченко, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь:

Определены субъекты, которые будут отвечать за реабилитацию данных лиц - это наши исполнительные комитеты. Предусмотрены соответствующие выделения средств на поддержание данных лиц.

И сегодня же белорусские сенаторы ратифицировали соглашение о сотрудничестве с Россией по использованию спутниковой системы ГЛОНАСС. Это создаст условия для сотрудничества в научных исследованиях, точнее в области использования спутниковой навигации. Кроме того, соглашение упростит процесс обмена материалами, оборудованием и технологиями в области спутниковой навигации. Подобный договор по использованию российской системы не так давно ратифицировал и Казахстан.

Игорь Быков, заместитель председателя Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь:

То, что на основании этого закона на территории Республики Беларусь будет установлена контрольно-корректирующая станция Российской Федерации, которая позволит нам обеспечить высокую систему позиционирования с высокой точностью, уже позволит перейти к системе точного землепользования и использовать другие приложения такой системы.