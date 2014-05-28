Выставка галстуков открылась в художественной галерее Михаила Савицкого в Минске

Новости Беларуси. География по галстукам. В художественной галерее Михаила Савицкого открылась необычная выставка из 113-ти изящных предметов мужского гардероба, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Владелец оригинальной коллекции — известный литовский журналист Юозас Шалкаускас. В экспозиции — галстуки с изображением музыкальных инструментов, известных личностей (Мэрилин Монро, Чарли Чаплин, Эйнштейн), различных видов транспорта, животных, а также посвященные знаменательным датам и праздникам, таким как Рождество и Пасха.

Вся коллекция состоит из более девятисот экземпляров, в Минск же привезли самые интересные.