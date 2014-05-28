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Выставка галстуков открылась в художественной галерее Михаила Савицкого в Минске

28 мая 2014 18:09
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Новости Беларуси. География по галстукам. В художественной галерее Михаила Савицкого открылась необычная выставка из 113-ти изящных предметов мужского гардероба, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Владелец оригинальной коллекции — известный литовский журналист Юозас Шалкаускас. В экспозиции — галстуки с изображением музыкальных инструментов, известных личностей (Мэрилин Монро, Чарли Чаплин, Эйнштейн), различных видов транспорта, животных, а также посвященные знаменательным датам и праздникам, таким как Рождество и Пасха.

Вся коллекция состоит из более девятисот экземпляров, в Минск же привезли самые интересные.

# общество # Выставки в Минске

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