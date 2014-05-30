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Геннадий Буравкин, классик белорусской литературы, скончался в возрасте 77 лет

30 мая 2014 10:33
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Новости Беларуси. Печальная новость поступила 30 мая утром. Ушел из жизни классик белорусской литературы Геннадий Буравкин. Последние месяцы он боролся с онкологическим заболеванием. Геннадию Николаевичу было 77 лет.

Произведения Геннадия Буравкина положены на музыку белорусскими композиторами. Их знают и любят не только в Беларуси, но и за рубежом.

Автор сборников поэзии и прозы, книг для детей, сценариев документальных и художественных фильмов.

В 1990-94 годах был постоянным представителем Республики Беларусь при ООН. Позже – заместителем министра культуры и печати. Лауреат Государственной премии и премии Ленинского комсомола Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Некролог

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