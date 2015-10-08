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Врачи пытаются помочь девочке, которая чихает непрерывно уже три недели

08 октября 2015 11:48
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Новости США. 12-летняя Кейтлин Торнли из Техаса вот уже третью неделю чихает в среднем двадцать раз в минуту. В день выходит около 12 тысяч раз. Процесс приносит девочке невероятную боль и дискомфорт.

Юная американка не может есть, плохо спит.

По причине постоянного чихания девочка перестала ходить в школу. Кейтлин стала торопиться говорить, чтобы закончить фразу до конца.

Врачи пока не могут определить, почему девочка так часто чихает. 

Все началось внезапно: девочка возвращалась домой с урока по кларнету и в какой-то момент начала чихать.

Ни с того ни с сего.

Кейтлин Торнли:
Это началось внезапно. Три недели назад я шла с занятий по кларнету и вдруг начала чихать. С тех пор не могу остановиться. У меня болит живот и ноги, потому что я все время нахожусь в напряжении. Когда я сплю, мне даже снится, что я чихаю.

Врачи пытаются помочь девочке, которая чихает непрерывно уже три недели -1


Кейтлин Торнли с родителями 

Врачи предполагают, что заболевание Кейтлин – это разновидность нервного тика. Медики сходятся в одном: это не вирус и не аллергия.

Родители Кейтлин рассчитывают на то, что медики непременно помогут их дочери, и ее жизнь станет прежней.

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# общество # Фотофакт # Аллергия # Кейтлин Торнли

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