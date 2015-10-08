Врачи пытаются помочь девочке, которая чихает непрерывно уже три недели

Новости США. 12-летняя Кейтлин Торнли из Техаса вот уже третью неделю чихает в среднем двадцать раз в минуту. В день выходит около 12 тысяч раз. Процесс приносит девочке невероятную боль и дискомфорт.

Юная американка не может есть, плохо спит.

По причине постоянного чихания девочка перестала ходить в школу. Кейтлин стала торопиться говорить, чтобы закончить фразу до конца.

Врачи пока не могут определить, почему девочка так часто чихает.

Все началось внезапно: девочка возвращалась домой с урока по кларнету и в какой-то момент начала чихать.

Ни с того ни с сего.

Кейтлин Торнли:

Это началось внезапно. Три недели назад я шла с занятий по кларнету и вдруг начала чихать. С тех пор не могу остановиться. У меня болит живот и ноги, потому что я все время нахожусь в напряжении. Когда я сплю, мне даже снится, что я чихаю.