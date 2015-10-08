Новости Беларуси. Анализ социально-экономического и политического развития Беларуси за последние 20 лет. В Минске презентовали специальный выпуск журнала «Беларуская думка». Номер уже назвали дискуссионным. Здесь собраны мнения отечественных и зарубежных экспертов, представителей власти, науки, спорта и общественных объединений. Размышляют они о социально-экономическом и политическом развитии Беларуси за последние два десятилетия. Говорят не только о достижениях, но и проблемах, о том, что уже сделано и как развиваться дальше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Рубинов, академик Национальной академии наук Беларуси:

Везде и всегда цивилизация развивается элитой. Писатель ли, учёный ли — это личности. Столпы, которые можно выстроить и определять какие-то этапы развития цивилизации. Притом по всем направлениям: в области культуры, литературы, науки, технологий. А уж лидеры и главы государств, от которых зависят судьбы людей – это особое дело. Об этом хотелось поразмышлять. Вот я своё видение постарался там дать так, как я это понимаю.