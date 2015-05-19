Слёзы, чихание, кашель, покраснение глаз... Как снизить риск сезонной аллергии?

Когда вокруг цветут деревья, распускаются бутоны растений, - самое время любоваться красотой природы. Но для многих прекрасный весенний период становится настоящим испытанием. Слёзы, чихание, кашель, покраснение глаз - всё это признаки сезонной аллергии, основная причина которых - пыльца растений.

Сезонная аллергия, или говоря медицинским языком - поллиноз - может привести к тяжёлым последствиям и осложнениям. К примеру, утрате обоняния. Поэтому при обнаружении первых признаков поллиноза, нужно срочно обратиться к врачу.

Так что же делать, чтобы уменьшить симптомы аллергии и уменьшить риск её обострения?

Закройте все окна в помещении и затяните их марлей, постарайтесь не выходить из дома раньше 11 часов, пока не осела пыльца. Откажитесь от использования кремов на основе трав, фототерапии.

Повышайте иммунитет на пыльцу: ешьте мёд, собранный в вашей местности. Это уменьшит риск обострения и осложнений при аллергии.