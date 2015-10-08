Монеты, украшения и предметы обихода 11–13 вв. нашли на месте раскопок Лоевского замка

Новости Беларуси. Монеты, украшения и предметы обихода. Первые находки на месте раскопок Лоевского замка указывают, что история этого места начинается с 11 столетия. Лоев впервые был упомянут в письменных источниках средневековья. Именно тогда татаро-монголы сожгли Замок на Лоевой горе. Благодаря сделанным археологами открытиям, можно смело говорить, что хорошо укреплённый город в этом месте существовал задолго до 16 века.

Анна Тимофеенко, научный сотрудник Института истории Национальной академии наук Беларуси:

Мы получили доказательства жизни здесь в 11,12, 13-ом веках, а также наиболее интенсивный период жизнедеятельности — 16,17, 18 века. Здесь впервые проводятся раскопки, до этого была только шурфовка и в соответствии с тем, что предполагаются большие раскрытия, мы предполагаем получить хороший материал, который будет иллюстрировать историю Лоева.

Полномасштабные раскопки помогут установить точное месторасположение замка. В будущем здесь планируют воссоздать часть оборонительных сооружений. До нашего времени сохранился лишь ров окольного города. Параллельно с полевыми работами историки создают 3D-модель древней крепости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.