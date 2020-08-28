Врачи призывают не оказывать помощь – правда или ложь? Мнение Григория Азарёнка

Новости Беларуси. В некоторых Telegram-каналах появились сообщения о том, что врачи призывают не оказывать помощь и не делать плановых операций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Когда эмоции обостряются, бессмысленно апеллировать к разуму и этике. Но есть сфера, где недопустимы манипуляции – это здоровье и жизнь человека.

Всем врачам знакомо имя Даши Севастопольской. Во время кровопролитной войны ей было 17 лет. Она остригла волосы, оделась в матросскую форму и пошла в самое пекло. И спасала солдат от смерти и боли – и русских, и французов, и турок. Тогда говорили, получив ранение: «Пусть раньше ангелов появится Даша». Она стала первой сестрой милосердия.

Традиция продолжалась. В первую мировую супруга и дочки царя также одели белые халаты и помогали врачам спасать всех раненых.

Мы знаем тысячи историй, как под пулями вытягивали с поля боя солдат врачи в Великую Отечественную. Зина Туснолобова-Марченко стала примером бесконечной любви и невероятных подвигов. Мы помним, как наши врачи несколько месяцев назад круглыми сутками спасали людей от коронавируса, рискуя собой. Григорий Азаренок:

Но наступило смутное время протестов и забастовок. В медицинских чатах нашлись люди, готовые к таким высказываниям.

За 20 лет через руки Андрея Сагуна прошло более пяти тысяч пациентов. Ежедневные тяжелые операции, как плановые, так и нет, – его работа. И к подобным призывам отношение однозначное.

Андрей Сагун, заведующий нейрохирургическим отделением Минской областной клинической больницы:

Вы знаете, к таким призывам я отношусь скептически, потому что вообще приостанавливать оказание помощи – это неэтично и негуманно, поскольку пациент – это человек, который не зависит от обстоятельств. А врачебное дело – оказывать помощь в любом условии любому пациенту, который в этом нуждается. Я думаю, что врач не может изложить такую информацию. Это выходит за пределы гуманности.

Алексей Деконский, заведующий кардиологического центра Минской областной клинической больницы:

Я не думаю, что тот человек, который получил медицинское образование и носит это важное и ответственное звание врача, в наше время (может – прим. ред.) не оказать медицинскую помощь (тому – прим. ред.), кто обратился и нуждается в ней в данный момент, ввиду каких-то амбиций или иных взглядов на отношение к медицине. Поэтому пациент если попал к нему на прием – ни один врач не откажет в консультативной или в операционной помощи этому пациенту. В период подмены понятий и бесконечных фейков мы не можем утверждать, что это на самом деле врачи делают подобные заявления. Любопытные фото. Такого врача обнаружили подписчики одного из Telegram-каналов.

Григорий Азаренок:

Приехала на акцию возле РНПЦ кардиологии в красном спортивном костюме на Audi Q7, надела маску и халатик и пошла поддерживать митингующих. Имеем право усомниться. Может, это те же «учителя» из Купаловского возле Министерства образования?