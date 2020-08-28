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Летние студотряды заканчивают работу. Что успели сделать в Минской области?

28 августа 2020 14:28
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Новости Беларуси. Десятки студенческих отрядов Минской области завершили свое рабочее лето. Только в Крупском районе в 2020 году проявили себя и подзаработали шесть отрядов, всего 61 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Летние студотряды заканчивают работу. Что успели сделать в Минской области?-1

Молодые люди работали на предприятиях сельского и жилищно-коммунального хозяйства, занимались озеленением и благоустройством города.

Летние студотряды заканчивают работу. Что успели сделать в Минской области?-4

Людмила Куксина, главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Крупского райисполкома:
Для молодых людей заработать свои первые деньги, почувствовать, что значит трудиться и каково это – получить деньги за результат своего труда. Важный момент и воспитательный, и важный момент для дальнейшего экономического, скажем так, решения вопроса, то есть их насущных проблем.

Летние студотряды заканчивают работу. Что успели сделать в Минской области?-7

Каждый студенческий отряд проработал более 10 дней. За этот период юноши и девушки получали в среднем по 150 рублей. Все были обеспечены специальной одеждой и прошли курс по технике безопасности.

# Студенты # общество # Людмила Куксина # Фотофакт

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