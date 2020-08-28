Летние студотряды заканчивают работу. Что успели сделать в Минской области?

Новости Беларуси. Десятки студенческих отрядов Минской области завершили свое рабочее лето. Только в Крупском районе в 2020 году проявили себя и подзаработали шесть отрядов, всего 61 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Молодые люди работали на предприятиях сельского и жилищно-коммунального хозяйства, занимались озеленением и благоустройством города.

Людмила Куксина, главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Крупского райисполкома:

Для молодых людей заработать свои первые деньги, почувствовать, что значит трудиться и каково это – получить деньги за результат своего труда. Важный момент и воспитательный, и важный момент для дальнейшего экономического, скажем так, решения вопроса, то есть их насущных проблем.