На гродненском направлении проходит комплексное тактическое учение

Новости Беларуси. В Вооруженных Силах продолжаются плановые мероприятия боевой подготовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На гродненском тактическом направлении силы и средства развернуты на полигонах и отдельных участках местности. В комплексном тактическом учении задействована сводная группировка войск: механизированные, танковые, парашютно-десантные, артиллерийские, инженерные подразделения, а также расчеты беспилотников и радиоэлектронной борьбы.