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На гродненском направлении проходит комплексное тактическое учение

28 августа 2020 14:37
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Новости Беларуси. В Вооруженных Силах продолжаются плановые мероприятия боевой подготовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На гродненском направлении проходит комплексное тактическое учение-1

На гродненском направлении проходит комплексное тактическое учение-3

На гродненском тактическом направлении силы и средства развернуты на полигонах и отдельных участках местности. В комплексном тактическом учении задействована сводная группировка войск: механизированные, танковые, парашютно-десантные, артиллерийские, инженерные подразделения, а также расчеты беспилотников и радиоэлектронной борьбы.  

На гродненском направлении проходит комплексное тактическое учение-6

На гродненском направлении проходит комплексное тактическое учение-8

Подразделения беспилотных авиационных комплексов осуществят мониторинг местности. Подразделения радиоэлектронной борьбы выполняют разведывательные задачи.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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