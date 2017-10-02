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Врач: «Травятся кислотой – принимают соду, щёлочью – слабые кислоты. Ни в коем случае нельзя»

02 октября 2017 17:22
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Новости Беларуси. Что можно делать при отравлении бытовой «химией», рассказали в программе «Теледоктор».

Виталий Левшуков, врач-анестезиолог-реаниматолог токсикологического отделения УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»:
По поводу бытовой «химии». Чаще всего встречаются агрессивные жидкости  на основе щёлочи, которая используется в средствах для ухода за сантехникой. Уксусная эссенция – к счастью, в последнее время их мало. И часто бывают отравления  марганцовкой в быту.

В этом случае – обильный приём жидкости.

И, ни в коем случае, не использовать – очень частая ошибка – средства нейтрализации. То есть, травятся кислотой – принимают соду, травятся щёлочью – принимают слабые кислоты. Ни в коем случае нельзя, нужно помнить про то, что все реакции нейтрализации – они экзотермические, они  значительно усиливают и площадь, и глубину поражения. Только вода. 

Теледоктор. Отравления

# общество # Консультация врача # Теледоктор. Программа о здоровье # Виталий Левшуков

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