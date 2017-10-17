Всей этой площади хватает практически на 95%: фотоэлектростанция в детском центре в Вилейском районе

Солнечный коллектор на 2500 модулей расположился на площади 2,5 гектара непахотных земель. Объект выдает 600 киловатт энергии. К примеру, этого достаточно для питания 9-этажного дома.

Новости Беларуси. В реабилитационно-оздоровительном центре на Вилейщине ввели в эксплуатацию фотоэлектростанцию, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Николай Вежевич, начальник инженерно-технического отдела детского реабилитационно-оздоровительного центра «Надежда»:

Один такой модуль может обеспечить работу персонального компьютера. А нашему центру всей этой площади хватает практически на 95 % годовой потребности в электроэнергии.

Еще 45 модулей – на территории самого центра. Кстати, здесь всегда придерживались идеи экологичности и экономии, и уже давно отапливают помещения с помощью дров и щепы. Опыт показывает, что так в два раза дешевле.