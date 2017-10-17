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Всей этой площади хватает практически на 95%: фотоэлектростанция в детском центре в Вилейском районе

17 октября 2017 15:41
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Новости Беларуси. В реабилитационно-оздоровительном центре на Вилейщине ввели в эксплуатацию фотоэлектростанцию, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Солнечный коллектор на 2500 модулей расположился на площади 2,5 гектара непахотных земель. Объект выдает 600 киловатт энергии. К примеру, этого достаточно для питания 9-этажного дома.

Всей этой площади хватает практически на 95%: фотоэлектростанция в детском центре в Вилейском районе-1

Николай Вежевич, начальник инженерно-технического отдела детского реабилитационно-оздоровительного центра «Надежда»:
Один такой модуль может обеспечить работу персонального компьютера. А нашему центру всей этой площади хватает практически на 95 % годовой потребности в электроэнергии.

Еще 45 модулей – на территории самого центра. Кстати, здесь всегда придерживались идеи экологичности и экономии, и уже давно отапливают помещения с помощью дров и щепы. Опыт показывает, что так в два раза дешевле.

Всей этой площади хватает практически на 95%: фотоэлектростанция в детском центре в Вилейском районе-4

Татьяна Майсак, ведущей специалист по связям с общественностью детского реабилитационно-оздоровительного центра «Надежда»:
Строительство фотоэлектрической станции на 600 киловатт – это уже наша победа. И, в общем-то, благодаря этому детский центр «Надежда» и далее идет по пути устойчивого развития.

# общество # Экологическая обстановка в Беларуси # Фотофакт # Экология # Татьяна Майсак # Николай Вежевич

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