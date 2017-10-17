В Борисовском районе проходит республиканская спартакиада для детей с особенностями

Новости Беларуси. Соревнуются 40 спортсменов (это 10 команд) со всей страны. Помогают своим подопечным тренеры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Соревнуются 40 спортсменов (это 10 команд) со всей страны. Помогают своим подопечным тренеры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Вадим Петров, участник спартакиды:
Готовились, тренировались в спортзале. Ездили в школу, со школьниками тренировались. Я много чем занимаюсь: и в теннис, и в футбол, и в волейбол. У меня есть награды по футболу – лучший защитник в позапрошлом году, а в этом – лучший бомбардир.
Программа спартакиады предусматривает индивидуальные и командные соревнования.