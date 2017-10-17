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В Борисовском районе проходит республиканская спартакиада для детей с особенностями

17 октября 2017 16:12
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Новости Беларуси. Соревнуются 40 спортсменов (это 10 команд) со всей страны. Помогают своим подопечным тренеры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Борисовском районе проходит республиканская спартакиада для детей с особенностями-1

Вадим Петров, участник спартакиды:
Готовились, тренировались в спортзале. Ездили в школу, со школьниками тренировались. Я много чем занимаюсь: и в теннис, и в футбол, и в волейбол. У меня есть награды по футболу – лучший защитник в позапрошлом году, а в этом – лучший бомбардир.

Программа спартакиады предусматривает индивидуальные и командные соревнования.

# общество # Особенные дети # Фотофакт # Вадим Петров

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