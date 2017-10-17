В Борисовском районе проходит республиканская спартакиада для детей с особенностями

Вадим Петров, участник спартакиды:

Готовились, тренировались в спортзале. Ездили в школу, со школьниками тренировались. Я много чем занимаюсь: и в теннис, и в футбол, и в волейбол. У меня есть награды по футболу – лучший защитник в позапрошлом году, а в этом – лучший бомбардир.

Программа спартакиады предусматривает индивидуальные и командные соревнования.