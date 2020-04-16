Врач брестской больницы: «Тяжело, но мы справляемся»

Новости Беларуси. Продовольственные наборы и праздничные куличи. Белорусский союз женщин в предверии Пасхи решил сделать праздничные подарки медикам Брестской областной больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инфекционное отделение одно из первых в регионе стало принимать пациентов с COVID-19.

Валентина Пух, председатель Брестской областной организации Белорусского союза женщин:

Мы продолжаем работать с медучреждениями, с управлением здравоохранения по поддержке персонала. Потому как они сегодня практически в круглосуточном режиме работают. У всех есть семьи, дети и хочется о них тоже позаботиться.

Вячеслав Гавриленко, заместитель главного врача Брестской областной больницы:

Тяжело, но мы справляемся. И то, что мы стоим на этой передовой не одни, и то, что нам оказывают не только материальную, но моральную поддержку. Это дар – это большое душевное тепло тех людей, которые это сделали, посчитали возможным потратить время, силы, энергию, деньги для поддержки медицины в нынешнее непростое время.