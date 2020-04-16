«У нас иммунная система хорошо работает». В Гомеле информируют бездомных, как не заразиться коронавирусом

Новости Беларуси. В Гомельской области задумались о том, как снизить риски и соблюдать социальную дистанцию для наиболее социально уязвимой части общества – лиц без определенного места жительства или же тех, кто находится в сложном социальном положении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эту непростую информационную работу на себя взяли волонтеры. Евгений Поболовец расскажет подробнее.

Краткий инструктаж и в путь. Адресат – люди без определенного места жительства или те, кто находится в социально-опасном положении.

Евгений Поболовец, корреспондент:

Приемно-заготовительные пункты – это то место, где есть наибольшая вероятность, что могут появиться люди без определенного места жительства. Поэтому развешивание вот таких листовок здесь – наиболее эффективная мера по информированию этих людей.

За день на такой пункт приходит от 10 до 15 клиентов, санитаров города – как они сами себя называют.

Изначально волонтеры предполагали: среди них найдутся те, кто вообще ничего не слышал ни о каком вирусе. Оказалось, что про вирус как раз таки слышали. Но в своем отменном здоровье не сомневаются.





Нет, не защищаемся! У нас иммунная система хорошо работает.

Достаточно много мы сегодня встретили и тех, кто весьма философски ко всему относится. Не раз и не два мы слышали известную присказку про «кому суждено утонуть – не сгорит». В разных вариациях.

Всегда с собой ношу.





Если Боженьке надо, то хоть противогаз надень.

Я простой человек. Я знаю, что, если может заразиться человек, он заразится. Если нет, то нет. Все!

Акция стартовала сегодня сразу в трех городах области. Это Гомель, Жлобин и Мозырь. В течение недели планируется охватить все райцентры. Сейчас как раз завершается работа по подбору волонтеров, знакомых с такой спецификой работы.

Артем Карпенко, начальник отдела Гомельской областной организации Красного Креста:

Лица без определенного места жительства – люди своеобразные, своенравные. И, конечно, наш отряд быстрого реагирования не впервой работает, поэтому мы знаем подходы, как необходимо более качественно, более профессионально донести информацию, чтобы они нас услышали»

Для ребят из Красного Креста эта акция – лишь часть большой информационной кампании. Такие же листовки развешиваются в магазинах и на рынках. Там, где большое скопление людей.