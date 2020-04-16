Оплатить проезд через мобильный телефон теперь возможно и в Лиде. Говорим о плюсах

Новости Беларуси. Самый удобный и быстрый способ оплаты проезда уже доступен жителям Лиды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь они могут купить электронный билет по QR-коду в автобусе через специальное мобильное приложение «Оплати». Разработка белорусская от резидента ПВТ – компании LWO. Пользоваться ею могут держатели карт любых банков страны. Галина Буро уже воспользовалась приложением и готова показать, насколько легко это работает.

Галина Буро, корреспондент:

Мобильный телефон современный человек не выпускает из рук. Еще бы! Здесь часы, записная книжка, новости, дела, развлечения, а теперь еще и электронный кошелек. Достаточно установить приложение «Оплати» и можно забыть о бумажных талонах. Наводим телефон на QR-код в автобусе, нажимаем «оплатить», все – электронный билет у вас в кармане.

Скачать приложение можно бесплатно в Play Market или App Store. Один раз установить – и пользоваться постоянно. А пополнять электронный кошелек с карты любого банка – никакой комиссии за это нет.

Кирилл Талейко, заместитель директора Lwo по техническим вопросам:

Давайте купим два, вдвоем мы едем, да? И сказать оплатить. Мы оплатили два билета, нам сказали, что мы их успешно приобрели. И для самоуспокоения мы можем посмотреть их в разделе «Мои билеты».





Такой мастер-класс по оплате для пассажира Ольги Главницкой. Жительница Лиды сразу заинтересовалась IT-новинкой, решила установить себе на телефон – быстрая регистрация, приложение готово к работе.

Ольга Главницкая, жительница Лиды:

Попробовала оплатить за проезд. Это очень удобно, просто, я объясню своим родителям, как это делается. Лида стала вторым городом Беларуси, после Гродно, где заработало и новое приложение «Оплати. Контролер».

Пассажир своим смартфоном сканирует QR-код на телефоне контролера – оплату видно сразу. Проверка смарт-билетов предельно честная и прозрачная. Такой инновационный антизаяц. Обмануть систему не получится – у билета несколько уровней защиты, даже есть анимация, чтобы пассажир не смог поделиться скриншотом с другом.

Если телефон разрядится, не беда – контролер все равно сможет проверить оплату по последним цифрам вашего номера.

Ирина Корчашкина, контролер пассажирского транспорта филиала автобусного парка №2:

Конфликты, конечно, поможет сгладить. Потому что будет видно время, когда пассажир приобрел билет. И будем видеть на каком автобусе, указывается гаражный номер автобуса.





Все автобусы Лиды сегодня вышли на линии со специальными наклейками в салоне, где указаны QR-коды. Бумажные билеты также в ходу, но в электронной системе сплошные плюсы: экономит время и деньги пассажира (ведь смартбилет дешевле), не надо контактировать с водителем, дотрагиваться до компостера (сегодня это актуально). Выигрывает и сам автопарк.

Андрей Лапуть, директор филиала автобусного парка №2:

Это время, которое тратит пассажир на покупку билета, на простой автобуса, в конечном результате можно будет повысить скорость движения по городу, как результат – сократить время прибытия из точки А в точку Б.

Олег Кондратенко, директор Lwo, член Совета по развитию цифровой экономики:

Автопарки больших городов заинтересованы в работе сервиса. Уже более двух тысяч транспортных средств подключены, продают билеты. Это снижение издержек, которые, собственно, несет автопарк. И когда две тысячи ТС оборудованы нашей системой – это уже миллионы евро, которые сэкономлены, и которые не нужно тратить для того, чтобы по безналичной форме оплаты продавать билеты. Поэтому здесь это та ситуация, когда каждый выигрывает и каждому интересно.





Приложение «Оплати» – совместный проект резидента ПВТ белорусской IT-компании LWO и «Белинвестбанка». Возможности разработки не ограничиваются только транспортом. Скорее, это целая финансовая экосистема.

Андрей Сокирко, заместитель председателя правления «Белинвестбанка»:

С помощью этого приложения вы можете оплачивать все платежи: от коммунальных до всего дерева ЕРИП, которое существует у нас в республике, осуществлять оплату в предприятиях торговли и сервиса, которые принимают платежи по QR-коду. Это такие сети, как «Буслик», это такие сети, как «Виталюр», на подходе «Соседи», «Санта», «Корона» и так далее. Сервис постоянно развивается и сеть партнеров очень сильно увеличивается.