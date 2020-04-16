Пасхальные куличи привезут на дом. Свято-Елисаветинский монастырь принимает заказы по телефону

Новости Беларуси. Елисаветинский монастырь выполняет заказы прихожан на освященные вербы и пасхальные куличи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Елисаветинский монастырь выполняет заказы прихожан на освященные вербы и пасхальные куличи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Многие прихожане праздник встретят вне стен храма. Но каждый сможет прочувствовать атмосферу главного православного праздника. Ароматные куличи можно будет заказать по телефону. Сестры и братья монастыря доставят заказ на дом.
Инокиня Ольга, монахиня Свято-Елисаветинского монастыря:
Мы апробировали эту систему доставки уже на освященных вербочках в Лазареву субботу, в Вербное воскресенье. Спрос большой. У нас всегда приходят люди. Уже привыкли, что мы печем выпечку, уже некоторые просят именно наши куличики.