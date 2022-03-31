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Будет учитываться даже подготовка операторов. В Беларуси примут правила эксплуатации дронов

31 марта 2022 18:08
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Новости Беларуси. В стране более 6 000 беспилотников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И время от времени некоторые обладатели квадрокоптеров нарушают определенные правила. А залет в запретные зоны может очень дорого обойтись.  

Будет учитываться даже подготовка операторов. В Беларуси примут правила эксплуатации дронов-1

Елена Яскевич, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси:  
В этом году по инициативе Генеральной прокуратуры Министерство транспорта и коммуникаций планирует принять авиационные правила эксплуатации беспилотных летательных аппаратов и дистанционно пилотируемых воздушных судов гражданской авиации. С учетом их взлетной массы предусматривается процедура регистрации, сертификации и учета, а также профессиональная подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов и их допуск к управлению.  

# Закон # общество # Константин Герцев # Елена Яскевич # Фотофакт

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