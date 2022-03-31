Будет учитываться даже подготовка операторов. В Беларуси примут правила эксплуатации дронов

Новости Беларуси. В стране более 6 000 беспилотников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И время от времени некоторые обладатели квадрокоптеров нарушают определенные правила. А залет в запретные зоны может очень дорого обойтись.

Елена Яскевич, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси:

В этом году по инициативе Генеральной прокуратуры Министерство транспорта и коммуникаций планирует принять авиационные правила эксплуатации беспилотных летательных аппаратов и дистанционно пилотируемых воздушных судов гражданской авиации. С учетом их взлетной массы предусматривается процедура регистрации, сертификации и учета, а также профессиональная подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов и их допуск к управлению.