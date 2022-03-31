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КГК: будет обеспечен жёсткий контроль за поведением посевной кампании, устранением нарушений

31 марта 2022 17:05
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Новости Беларуси. Санкционные ограничения стали вызовом для белорусских аграриев. Посевная 2022 года имеет особое значение. Несмотря на то, что темпы полевых работ выше прошлогодних, в сфере сельского хозяйства остаются нерешенные вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

КГК: будет обеспечен жёсткий контроль за поведением посевной кампании, устранением нарушений-1

За устранением недостатков следит Комитет госконтроля. Еще до начала посевной были выявлены нарушения. Среди распространенных вопросов – недостаток специалистов-механизаторов, что затягивает ремонт техники, а также нехватка удобрений и топлива в хозяйствах. Самая сложная ситуация в этой части в Витебской, Могилевской и Гомельской областях.  

КГК: будет обеспечен жёсткий контроль за поведением посевной кампании, устранением нарушений-4

Дмитрий Баско, первый заместитель председателя Комитета государственного контроля Беларуси:  
Часть проблем была решена, но повторные проверки, проведенные в последние две недели, показывают, что не все приняли должные меры по устранению недостатков. В отдельных хозяйствах продолжают оставаться нерешенные вопросы. Показали наши контрольные мероприятия, что практически в каждом втором… В 50 % случаев хозяйства испытывают дефицит механизаторов. Комитетом будет обеспечен жесткий контроль за поведением посевной кампании, оперативным устранением выявляемых недостатков и нарушений и привлечением виновных к ответственности в случае непринятия соответствующих мер реагирования.  

КГК: будет обеспечен жёсткий контроль за поведением посевной кампании, устранением нарушений-7

В Комитете госконтроля подчеркнули, что к нарушителям, которые не сделали соответствующих выводов, будут применять особенно жесткие меры. Напомним, на сайте Комитета госконтроля через онлайн-панель можно сообщить о фактах нарушения во время посевной.  

# Сельское хозяйство # общество # Дмитрий Баско # Фотофакт

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