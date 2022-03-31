КГК: будет обеспечен жёсткий контроль за поведением посевной кампании, устранением нарушений

Новости Беларуси. Санкционные ограничения стали вызовом для белорусских аграриев. Посевная 2022 года имеет особое значение. Несмотря на то, что темпы полевых работ выше прошлогодних, в сфере сельского хозяйства остаются нерешенные вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За устранением недостатков следит Комитет госконтроля. Еще до начала посевной были выявлены нарушения. Среди распространенных вопросов – недостаток специалистов-механизаторов, что затягивает ремонт техники, а также нехватка удобрений и топлива в хозяйствах. Самая сложная ситуация в этой части в Витебской, Могилевской и Гомельской областях.

Дмитрий Баско, первый заместитель председателя Комитета государственного контроля Беларуси:

Часть проблем была решена, но повторные проверки, проведенные в последние две недели, показывают, что не все приняли должные меры по устранению недостатков. В отдельных хозяйствах продолжают оставаться нерешенные вопросы. Показали наши контрольные мероприятия, что практически в каждом втором… В 50 % случаев хозяйства испытывают дефицит механизаторов. Комитетом будет обеспечен жесткий контроль за поведением посевной кампании, оперативным устранением выявляемых недостатков и нарушений и привлечением виновных к ответственности в случае непринятия соответствующих мер реагирования.