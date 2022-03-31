Представители сферы госуправления и не только. Кого Президент Беларуси удостоил госнаград?

Новости Беларуси. 31 марта стало известно, что Президент Беларуси удостоил госнаград представителей различных сфер деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В списке есть и те, кому объявлена Благодарность главы государства. Отмечен многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в государственное строительство, активное участие в общественно-политической жизни страны десятков человек.