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Представители сферы госуправления и не только. Кого Президент Беларуси удостоил госнаград?

31 марта 2022 17:10
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Новости Беларуси. 31 марта стало известно, что Президент Беларуси удостоил госнаград представителей различных сфер деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Представители сферы госуправления и не только. Кого Президент Беларуси удостоил госнаград?-1

В списке есть и те, кому объявлена Благодарность главы государства. Отмечен многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в государственное строительство, активное участие в общественно-политической жизни страны десятков человек.  

Представители сферы госуправления и не только. Кого Президент Беларуси удостоил госнаград?-4

Это представители сферы госуправления, депутатского корпуса, правоохранительных органов, местных властей, общественных объединений, военнослужащие, работники СМИ, судейского корпуса, предприятий и организаций.  

# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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