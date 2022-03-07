Украинская делегация рассчитывает начать переговоры с Россией в 17:00 по Минску

Третий раунд переговоров Росси и Украины пройдет в том же «домике охотника» в Беловежской пуще, что и в предыдущий раз. Формат встречи закрытый – без прессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Третий раунд переговоров Росси и Украины пройдет в том же «домике охотника» в Беловежской пуще, что и в предыдущий раз. Формат встречи закрытый – без прессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первые мирные переговоры состоялись 28 февраля недалеко от украинской границы, на берегу реки Припять в Гомельской области. Вторые – в Брестской области. Известно, что туда уже прибыла делегация России. Представители Украины рассчитывают начать переговоры в 17:00 по минскому времени.