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Украинская делегация рассчитывает начать переговоры с Россией в 17:00 по Минску

07 марта 2022 12:57
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Третий раунд переговоров Росси и Украины пройдет в том же «домике охотника» в Беловежской пуще, что и в предыдущий раз. Формат встречи закрытый – без прессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украинская делегация рассчитывает начать переговоры с Россией в 17:00 по Минску-1

Первые мирные переговоры состоялись 28 февраля недалеко от украинской границы, на берегу реки Припять в Гомельской области. Вторые – в Брестской области. Известно, что туда уже прибыла делегация России. Представители Украины рассчитывают начать переговоры в 17:00 по минскому времени.

# Международная политика # общество # Фотофакт

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