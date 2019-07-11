Впервые за 30 лет: что изменилось в могилёвском общежитии после ремонта и почему здание решили обновить

Новости Беларуси. Кухни после ремонта, новое оборудование на детской площадке, замена кровли. Некоторым могилевским общежитиям уже больше трех десятков лет, но впервые за эти годы они стали обновляться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До недавнего времени это жилье принадлежало предприятиям и организациям города. Сейчас их передали жилищно-коммунальному хозяйству. В жировках появилась дополнительная плата – за пользование жилыми помещениями. Эти деньги решили использовать по назначению. Правда, только после визита жителей к губернатору. О цене ремонта – корреспондент Ирина Недобоева. В этом общежитии на улице Крупской в Могилеве Юлия Рыжикова живет 12 лет. В последнее время из нескольких электрических плит на общей кухне работала только одна.

Юлия Рыжикова:

Готовить было невозможно, потому что работала одна плита, один круг. А теперь приходишь и готовишь с большой радостью. Работают и духовки, и плиты.

Новые плиты, окна, двери, светильники и сантехника появились не только в этом, но и в соседнем общежитии. Такого изобилия «обновок» здесь не бывало с момента открытия. А ведь постройкам уже перевалило за тридцать.

Янина Лисовская, председатель совета общежития:

Нам положили плитку новую, асфальтировали. 34 года у нас тут были ямки. Дети очень довольны, катаются, рисуют. В поликлинику дорогу плиткой выложили. Преобразилась и детская игровая площадка. Новые тренажеры, качели и турники уже полюбились местной ребятне.

Каролина Пижурина:

Мне кажется, это самая лучшая площадка в нашем районе.

Полина Моисеенко:

Здесь всегда очень много детей. Турники, качели, тренажеры...

Даниил Мельников:

Мне она нравится тем, что здесь есть тренажеры, а еще можно погонять в мяч, на турниках подтягиваться можно. Не надо ходить в зал и платить за это деньги. Пороги разных инстанций жильцы общежитий обивали не один год. Просьбы простые: элементарный ремонт. Ведь за эти годы без должного обслуживания здания сильно износились. И только после приема у губернатора ситуация изменилась.

Маргарита Кожемякина, мастер ЖРЭУ Ленинского района Могилева:

Так быстро наши власти отреагировали на все наши просьбы, предложения. До недавнего времени большая часть могилевских общежитий относилась к предприятиям и организациям областного центра. Теперь подведомственное жилье передали городу. В жировках появилась дополнительная графа – плата за пользование. Именно эти деньги, после визита к губернатору, было решено пустить на нужды жильцов общежитий.

Андрей Киблов, генеральный директор Могилевского городского управления коммунальных предприятий:

Жильцы, проживающие в общежитиях, приравнены к жильцам арендных квартир. Жильцы в общежитиях также обязаны платить, но для них существенно меньше стоимость. И все поступающие деньги будут направляться именно на ремонтные работы.