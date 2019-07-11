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Впервые за 30 лет: что изменилось в могилёвском общежитии после ремонта и почему здание решили обновить

11 июля 2019 16:49
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Новости Беларуси. Кухни после ремонта, новое оборудование на детской площадке, замена кровли. Некоторым могилевским общежитиям уже больше трех десятков лет, но впервые за эти годы они стали обновляться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые за 30 лет: что изменилось в могилёвском общежитии после ремонта и почему здание решили обновить-1

До недавнего времени это жилье принадлежало предприятиям и организациям города. Сейчас их передали жилищно-коммунальному хозяйству. В жировках появилась дополнительная плата – за пользование жилыми помещениями. Эти деньги решили использовать по назначению. Правда, только после визита жителей к губернатору.

О цене ремонта – корреспондент Ирина Недобоева.

В этом общежитии на улице Крупской в Могилеве Юлия Рыжикова живет 12 лет. В последнее время из нескольких электрических плит на общей кухне работала только одна.

Впервые за 30 лет: что изменилось в могилёвском общежитии после ремонта и почему здание решили обновить-4

Юлия Рыжикова:
Готовить было невозможно, потому что работала одна плита, один круг. А теперь приходишь и готовишь с большой радостью. Работают и духовки, и плиты.

Впервые за 30 лет: что изменилось в могилёвском общежитии после ремонта и почему здание решили обновить-7

Впервые за 30 лет: что изменилось в могилёвском общежитии после ремонта и почему здание решили обновить-9

Новые плиты, окна, двери, светильники и сантехника появились не только в этом, но и в соседнем общежитии. Такого изобилия «обновок» здесь не бывало с момента открытия. А ведь постройкам уже перевалило за тридцать.

Впервые за 30 лет: что изменилось в могилёвском общежитии после ремонта и почему здание решили обновить-12

Янина Лисовская, председатель совета общежития:
Нам положили плитку новую, асфальтировали. 34 года у нас тут были ямки. Дети очень довольны, катаются, рисуют. В поликлинику дорогу плиткой выложили.

Преобразилась и детская игровая площадка. Новые тренажеры, качели и турники уже полюбились местной ребятне.

Впервые за 30 лет: что изменилось в могилёвском общежитии после ремонта и почему здание решили обновить-15

Впервые за 30 лет: что изменилось в могилёвском общежитии после ремонта и почему здание решили обновить-17

Каролина Пижурина:
Мне кажется, это самая лучшая площадка в нашем районе.

Впервые за 30 лет: что изменилось в могилёвском общежитии после ремонта и почему здание решили обновить-20

Полина Моисеенко:
Здесь всегда очень много детей. Турники, качели, тренажеры...

Впервые за 30 лет: что изменилось в могилёвском общежитии после ремонта и почему здание решили обновить-23

Даниил Мельников:
Мне она нравится тем, что здесь есть тренажеры, а еще можно погонять в мяч, на турниках подтягиваться можно. Не надо ходить в зал и платить за это деньги.

Пороги разных инстанций жильцы общежитий обивали не один год. Просьбы простые: элементарный ремонт. Ведь за эти годы без должного обслуживания здания сильно износились. И только после приема у губернатора ситуация изменилась.

Впервые за 30 лет: что изменилось в могилёвском общежитии после ремонта и почему здание решили обновить-26

Маргарита Кожемякина, мастер ЖРЭУ Ленинского района Могилева:
Так быстро наши власти отреагировали на все наши просьбы, предложения.

До недавнего времени большая часть могилевских общежитий относилась к предприятиям и организациям областного центра. Теперь подведомственное жилье передали городу. В жировках появилась дополнительная графа – плата за пользование. Именно эти деньги, после визита к губернатору, было решено пустить на нужды жильцов общежитий.

Впервые за 30 лет: что изменилось в могилёвском общежитии после ремонта и почему здание решили обновить-29

Впервые за 30 лет: что изменилось в могилёвском общежитии после ремонта и почему здание решили обновить-31

Андрей Киблов, генеральный директор Могилевского городского управления коммунальных предприятий:
Жильцы, проживающие в общежитиях, приравнены к жильцам арендных квартир. Жильцы в общежитиях также обязаны платить, но для них существенно меньше стоимость. И все поступающие деньги будут направляться именно на ремонтные работы.

Впервые за 30 лет: что изменилось в могилёвском общежитии после ремонта и почему здание решили обновить-34

Ирина Недобоева, СТВ:
В Могилеве чуть больше 50 общежитий, которые обслуживаются не городскими предприятиями, а жилищно-коммунальным хозяйством города. До конца года в них планируют заменить старые электрические плиты на новые. А еще в планах капитальный ремонт кровли.

Впервые за 30 лет: что изменилось в могилёвском общежитии после ремонта и почему здание решили обновить-37

# Общежитие # общество # Ирина Недобоева # Андрей Киблов # Маргарита Кожемякина # Янина Лисовская # Фотофакт

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