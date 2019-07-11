700 барабанщиц вышли на парад в Витебске

Новости Беларуси. Зрелищный марш-парад барабанщиц и мажореток прошёл в самом сердце Витебска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ради такого фееричного шоу, перекрыли центр города на Двине.

В шествии участвовали коллективы не только из Беларуси, но и из России. Как признались сами барабанщицы, готовились к такому ответственному событию около года.





Я первый раз на этом событии. Конечно, волнительно все это, но я держу себя в руках, и мне пока что все очень нравится.

Я очень переживаю, чтобы не уронить ничего, не забыть.

Это событие, которое соединяет людей. Гордость за свой город, потому что мы можем его представить на «Славянке».